İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz desteği

Edirne’nin İpsala ilçesinde ’Mutluluğunuz daim olsun’ projesi devam ederken, yeni evlenen fakat maddi durumu zayıf olan çiftlere çeyiz paketi hediye ediliyor.

İpsala Kaymakamlığı tarafından başlatılan ’Mutluluğunuz daim olsun’ projesi kapsamında gelir seviyesi düşük olup, yeni evlenen çiftlere devlet desteğiyle çeşitli yardımlar yapılıyor. Yardımlar çerçevesinde, yeni evlenen çiftlerin kurdukları aile birliğini devamlılığının sağlanması amacıyla, şartları tutan çiftlere 14 üründen oluşan çeyiz paketi hediyesi veriliyor.



Devletten yeni evlilere yardımlar sürüyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, "Vakıf mütevelli heyetimizin kararları doğrultusunda, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından, 3294 sayılı Kanun kapsamında gelir seviyesi düşük durumda olup yeni evlenen çiftlere, kurdukları aile birliğine maddi ve manevi olarak destek olmak, en güzel ve en mutlu günlerinde devlet olarak da yanlarında olmak amacıyla vakfımızca 14 üründen oluşan çeyiz paketi hediyesi verilmektedir. Şartları tutan yeni evli çiftlerimizin başvuruları vakfımız tarafından alınmaktadır. Tüm yeni çiftlerimize hayırlı olsun, mutluluğunuz daim olsun diyoruz. Projede emeği geçen vakıf mütevelli heyeti üyelerine, vakıf müdürümüze ve vakıf personellerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

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