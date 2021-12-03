Türk, Bulgar ve Yunan heyetler, 'Ortak Temas Merkezi'nde buluştu



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE, Yunanistan ve Bulgaristan´ın, sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturdukları `Ortak Temas Merkezi´nin 5'inci kuruluş yılında toplantı düzenlendi.

Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasında, 25 Kasım 2016'da, 3 ülkenin içişleri bakanları tarafından açılışı yapılan 'Ortak Temas Merkezi'nde, kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Türk heyetinden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık yer aldı. Toplantıda 'Ortak Temas Merkezi´nin kuruluşuna uygun şekilde yasa dışı göç, suçla mücadelede etkinliğin artırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları da ele alındı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-12-03 17:14:39



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