Türk, Bulgar ve Yunan heyetler, 'Ortak Temas Merkezi'nde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler, 'Ortak Temas Merkezi'nde buluştu

DHA

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler, 'Ortak Temas Merkezi'nde buluştu


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE, Yunanistan ve Bulgaristan´ın, sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturdukları `Ortak Temas Merkezi´nin 5'inci kuruluş yılında toplantı düzenlendi.
Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasında, 25 Kasım 2016'da, 3 ülkenin içişleri bakanları tarafından açılışı yapılan 'Ortak Temas Merkezi'nde, kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Türk heyetinden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık yer aldı. Toplantıda 'Ortak Temas Merkezi´nin kuruluşuna uygun şekilde yasa dışı göç, suçla mücadelede etkinliğin artırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları da ele alındı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-12-03 17:14:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz desteği
YEREL HABERLER İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz desteği
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Özel öğrencilerin emeği görücüye çıktı
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin emeği görücüye çıktı
Bulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu Esnaf Bulgarca öğrenmek için kurslara akın ediyor
YEREL HABERLER Bulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu Esnaf ...
İhracat arttı, TIR kuyrukları uzadı
YEREL HABERLER İhracat arttı, TIR kuyrukları uzadı
İpsala'da muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İpsala'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Edirne’de "Batı Trakya Gecesi" coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Edirne’de "Batı Trakya Gecesi" coşkuyla kutlandı
Engelli vatandaşlardan Vali Canalp'a ziyaret Engellilerden oluşan müzik grubu, mini bir müzik dinletisi sundu Vali Canalp: “Devletimiz engelli vatandaşlara her türlü desteği veriyor”
YEREL HABERLER Engelli vatandaşlardan Vali Canalp'a ...
Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi
Ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak tutuldu
Bulgaristan vatandaşları sabahın ilk ışıklarında Edirne'ye akın etti Edirne esnafı: "Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları"
YEREL HABERLER Bulgaristan vatandaşları sabahın ilk ışıklarında ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ ...
Selimiye çevresindeki otopark sorunu son bulacak
YEREL HABERLER Selimiye çevresindeki otopark sorunu son bulacak
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele Dövülüp Türkiye’ye itilen donmak üzere olan göçmene köy halkı yardım etti
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı ...
Borsa personeline iletişim teknikleri eğitimi
YEREL HABERLER Borsa personeline iletişim teknikleri eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi
“AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu” düzenlendi ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt: “Aklınız bir karış havada, toprakta, suda olsun”
YEREL HABERLER “AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu” düzenlendi ETSO ...
Zorunluluk başladı, ekipler harekete geçti
YEREL HABERLER Zorunluluk başladı, ekipler harekete geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.