Keşan´da beklenen sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde, sabah saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Keşan'da, sabah saatlerinde aniden şiddetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Bazı evlerin bahçelerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-12-04 11:29:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.