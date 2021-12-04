Evde ne varsa, ‘operasyon yapacağız’ diyen dolandırıcılara poşet içinde verdi Polis dolandırıcılığı son anda fark etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, operasyon yapacaklarını söyleyerek, evdeki altın ve paraları istedi. Eşyaları poşet içinde alıp evden çıkan kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, kaçmak üzere olan zanlıyı yakaladı.

Olay, 2 Aralık Perşembe günü Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi.



Poşet içinde altın ve parayla evden çıktı

Edinilen bilgiye göre, Metin Çırpan Caddesi üzerindeki bir apartmana giren şahıs, bir süre sonra elinde poşetler ile dışarı çıktı. Daha sonra otogar istikametine doğru giden şahsın şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Polisin otogara kadar takip ettiği şüpheli, daha sonra bir ticari taksiye bindi. Aracı hareket etmeden müdahale ederek durduran ekipler, şahsın elindeki poşeti aldı ve içinde çok sayıda ziynet eşyası ile çok miktarda para buldu.

Şahsın kimliğini E.Y. (26) olarak tespit eden polis, poşetin içinde ise 16 bin lira ve 400 euro nakit para, 1 Trabzon set, 1 adet altın zincir tuğra, 2 adet kolye, 2 bileklik, 6 çift küpe, 3 çeyrek ve 9 reşat altın, 1 adet saat, 3 yüzük ve eşyaların sahibi mağdur adına düzenlenenmiş banka dekontu buldu.



"Operasyon yapacağız" dediler

Olayın ardından mağdura ulaşan polis kendisi ile görüştüğünde olayın hırsızlık değil, dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Mağdurun anlattıklarına göre, iki gündür kendisini telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıttı ve operasyon yapacaklarını söyledi. Evde bulunan para ve altınları bir poşete koyarak apartman önünde bulunan şahsa vere mağdur, dolandırıldığını polisten öğrendi.

Konuyla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılırken E.Y. gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurun poşet içerinde dolandırıcılara teslim ettiği para ve altınlar ise polis tarafından kendisine teslim edildi.

Yetkililer ise aynı durumların tekrar yaşanamaması adına vatandaşlardan kendilerini polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, şüpheli durumla karşılaşan kişilerin kolluk kuvvetlerine zaman geçirmeden başvurmaları gerektiğini bildirdi.

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