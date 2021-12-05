AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak

DHA

AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak


Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de partisinin düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programına katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, gündemlerinde erken seçimin olmadığını söyledi. Zembilci, "Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak" dedi.
AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile Edirne'de düzenlenen ve 2 gün süren 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı sona erdi. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, gündemlerinde erken seçim konusunun olmadığını söyledi. Hedeflerinin dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki yansımasından ülkeyi bir an önce kurtarmak olduğunu belirten Zenbilci, muhalefetin de her şeyin zamanında yapılmasına alışması gerektiğini dile getirdi.
'2023 SEÇİMLERİNE DAHA DİRİ GİRMEK İSTİYORUZ'
Teşkilat akademilerinin amacının, teşkilat mensupları arasındaki motivasyonu artırıp, çalışma azimlerini hızlandırmak olduğunu söyleyen Zenbilci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla başlayan bu organizasyon önce genel merkezimizde liderlikle başladı, buna il başkanlarımız katıldı ve Cumhurbaşkanı'mızın açılış dersiyle başladı. Bu konuda yetkin diğer genel merkez yöneticilerimiz ve ilgili akademisyenlerimizin katıldığı bir program oldu. Daha sonra 81 ile bunu yönlendirdik ve şu anda 60'a yakın ilimizde bu ders çalışması tamamlanmış bulunmakta. Dersle ilgili daha çok teşkilat içi eğitim olarak baktığımızda, partimizin önce teşkilat el kitabı adı altında teşkilatımızın disiplinlerini, çalışma metotlarını teşkilat mensubu kardeşlerimize bir kez daha hatırlatıyoruz. Daha sonra siyaset, liderlik ve 'ak belediyecilik' üzerine belediyelerimizin yaptığı diğer hizmetlerle birlikte hükümetimizin yaptığı hizmetleri tekrar teşkilat mensuplarımıza anlatarak 2023 seçimlerinde daha diri, heyecanlı bir seçimi elde etmeyi arzu ediyoruz. Bu vesileyle çalışmalarımız başladı. 60 ili tamamladık. Geriye kalan illerimizi de bu ayın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.
'SEÇİMLERİ 2023 HAZİRAN'DA YAPACAĞIZ'
Muhalefetin erken seçim talepleri için de konuşan Zenbilci, "Muhalefetin genel temel argümanı budur. Sürekli seçim ister, istemesi de doğaldır. Bu anlamda herhangi bir şey söylemiyorum. Önemli olan muhalefetin bu isteğinden ziyade insanımızın ihtiyaçları nedir? Ne yapılmalı? Bugün dünya çapında yaşanan ekonomik krizin ülkemize yansımalarından bir an evvel kurtarmaktır. Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak. Muhalefetin, Millet İttifakı'nın böyle bir çalışması olduğunu gözlemliyoruz ama bizim gündemimizde böyle bir erken seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli de defalarca bunu açıkladılar. 2023 Haziran'da seçimlerimizi yapacağız. Bütün bölgelerde teşkilatımızın seçimlere hazır hale gelmesi için, bu eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Bizim gündemimizde seçim yok" ifadelerini kullandı. DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-12-05 16:05:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
YEREL HABERLER Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten ...
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Edirne'de Türkiye Motokros Şampiyonası'na 'sis' iptali
YEREL HABERLER Edirne'de Türkiye Motokros Şampiyonası'na 'sis' ...
Yağmur sebebiyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Yağmur sebebiyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı
Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı
Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli
YEREL HABERLER Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına ...
Görenler gözlerine inanamadı, adım atacak yer kalmadı Bulgar akını havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Görenler gözlerine inanamadı, adım atacak yer ...
'Terör operasyonu' yalanıyla dolandırıcılığa tutuklama
YEREL HABERLER 'Terör operasyonu' yalanıyla dolandırıcılığa ...
Keşan´da beklenen sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Keşan´da beklenen sağanak etkili oldu
Evde ne varsa, ‘operasyon yapacağız’ diyen dolandırıcılara poşet içinde verdi Polis dolandırıcılığı son anda fark etti
YEREL HABERLER Evde ne varsa, ‘operasyon yapacağız’ diyen ...
Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'de, 'tarihi adım'
YEREL HABERLER Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'de, ...
Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule’de Ortak Temas Merkezi’nde bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule’de Ortak ...
Türk, Bulgar ve Yunan heyetler, 'Ortak Temas Merkezi'nde buluştu
YEREL HABERLER Türk, Bulgar ve Yunan heyetler, 'Ortak Temas ...
İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz desteği
YEREL HABERLER İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz desteği
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Özel öğrencilerin emeği görücüye çıktı
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin emeği görücüye çıktı
Bulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu Esnaf Bulgarca öğrenmek için kurslara akın ediyor
YEREL HABERLER Bulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu Esnaf ...
İhracat arttı, TIR kuyrukları uzadı
YEREL HABERLER İhracat arttı, TIR kuyrukları uzadı
İpsala'da muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İpsala'da muhtarlar toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.