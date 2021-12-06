Off-road tutkunları nefes kesti

– Edirne’de bir araya gelen offroad tutkunlarının çamurla mücadelesi adeta nefes kesti.

Edirne’ye bağlı Musabeyli köyünde bulunan mesire alanında yağmur sularının birikmesini ve yağış sonrası oluşan çamuru fırsat bilen offroad tutkunlarının doğayla mücadelesi mücadelesi nefes kesti. Offroad araçlarının çamurla mücadelesini heyecanla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydettiler.

Offroad tutkunu Günkut Arda, büyük bir keyifle bu sporu yaptıklarını belirterek, “Çok zorlayacak arazimiz yok aslında ama zorlanmak güzel. Zorlandığımız zamanlar da oluyor, arabalarımızın kırıldığı, bozulduğu zamanlar da oluyor. Genel olarak keyifli” dedi.



“Bence herkes offroad zevkini tatmalı”

Arif Sönmez, herkesin offroad zevkini yaşaması gerektiğini ifade etti. Sönmez, AFAD gönüllüsü olduklarını vurgulayarak, “810 araçlık bir offroad grubumuz var. Hafta sonlarını değerlendiriyoruz, aynı zamanda AFAD gönüllüsü olarak elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Araçlarımız gördüğünüz gibi yapılı ve araziye uyum sağlıyor. AFAD’tan gelen çağrılarla gönüllü olarak biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece spor dendiğinde koşma, atlamak değil bu da bir doğa sporu. Önemli olan doğaya zarar vermemektir. Ülke genelinde bakıldığında offroad araçları yapısı itibariyle biraz dışlanıyor gibi. Ama aldığımız zevk bence tadılmalı, tavsiye ederim” dedi.

Boş zamanlarında offroad yaptıklarını dile getiren Yuşa Gümülcine de bu sporu büyük bir keyif ve heyecanla yaptıklarını söyledi.

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