Edirne'de fırıncılardan Ticaret Odası Başkanı'na istifa çağrısı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 210 gram ekmeği 1 lira 50 kuruştan satmaları gerekirken, gramını 200'e düşürüp fiyatını 2 liraya çıkaran fırıncılar, zam taleplerini kabul etmeyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'u istifaya çağırdı. Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz'ın, göstermelik halkçı tavırlar sergileyip fırıncı esnafını halk düşmanı ilan ettiğini belirttiği Zıpkınkurt ise "Edirne'deki tüm iş dünyasını temsil ediyorum, yalnız fırıncıları değil" diye karşılık verdi.

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), kentte fırıncıların zam talebine olumlu yanıt vererek kilo fiyatını 10 liraya çıkardı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ise bu isteğe cevap vermedi. Esnaf ve Sanatlar Odası'na kayıtlı fırıncılar ekmeğin girdi maliyetini gerekçe gösterip, 250 gramını 2 liradan sattıkları ekmeğin gramajını 200'e düşürüp aynı fiyattan satmaya başladı. Fırıncıların tepki gösterdiği ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, basın toplantısı düzenleyerek, üyelerinin uyguladığı fiyatın yasal olmadığını, talep ettikleri fiyatın ise Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, "Şimdi yeni fiyat talepleri var. Kilosuna 12 lira 50 kuruş istediler. Türkiye'de 12,50'lik bir il var mı? Edirne, farklı bir yer mi, farklı bir cumhuriyet mi ki böyle bir fiyat istiyorsun?" dedi.

'BİR AN ÖNCE İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ'

Edirneli fırıncılar da bir restoranda bir araya gelerek, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt'u istifaya davet etti. Zıpkınkurt'un, son yaptığı toplantıda fırıncıları haksız yere eleştirdiğini ve halk düşmanı ilan ettiğini söyleyen Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, "Üyesi olduğumuz kurumun başındaki ismin bize olan tavrını kabul edemeyiz. Sayın Zıpkınkurt'un bizim oylarımızla, desteğimizle, hatta ve hatta verdiğimiz aidatlarla oturduğu koltuğu bir an önce boşaltmasını istiyor ve kendisini istifaya davet ediyoruz. İstifasının ardından da bizden özür dilerse, özrünü kabul etmeyi düşünebiliriz" dedi.

Fırıncılar olarak 2019'dan bu yana 8 kez zam talebi verdiklerini yineleyen Canbaz, "2019 yılından bu yana Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 2 defa ekmeğe fiyat güncellemesi yaptı. Şimdi merak ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği üyeleri farklı bir cumhuriyette mi yaşıyor da üyesi olan fırıncıları üretim maliyetlerindeki artışlara ezdirmeyerek ekmek tarifesini güncelliyor? Esnaf odası üyesi arkadaşlarımız ekmeği, kilosunu 10 liradan satarken, odamız bizden ekmeğin kilosunu 7 liradan satmamızı istiyor. Farklı bir ülkede yaşıyorsak, Sayın Başkan'ın bunu bize yazılı olarak bildirmesini bekliyoruz. Esnaf odaları üyeleri unu 500´e alıyor da, Ticaret Odası üyeleri 100 liraya mı alıyor? Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ülkede yaşanan krizden biz de etkileniyoruz. Göstermelik olarak halkçı tavırlar sergileyen oda başkanı, halkın ekmeğiyle oynadığını henüz anlayabilmiş değil" diye konuştu.

'AKLIMIZI ZIPKINKURT'A KİRAYA VERMİŞİZ, YENİ FARKINA VARDIK'

Fırıncıların oyları sayesinde Zıpkınkurt'un ETSO başkanlığına giden yolunun açıldığını belirten Canbaz, "Sayın Başkan hiç utanmadan sıkılmadan, 'Fırıncılar akıllarını kiraya vermişler' diyor. Kendisi doğru söylüyor. Fırıncılar, 2018 yılında ETSO seçimlerinde Recep Zıpkınkurt başkan olsun diye elinden geleni yaptı. Bulunduğumuz gruptaki tüm rakiplerini egale etmesini sağladı ve onun başkanlığa giden yolunu açtı. Biz farkında olmadan o seçimde aklımızı kiraya vermişiz. Maalesef Recep Zıpkınkurt´u başkan seçtirmişiz. Aklımızı kiraya verdiğimiz konusunda Recep Zıpkınkurt haklı. 2018 yılında aklımızı kiraya vermişiz, bunun yeni farkına varabildik" dedi.

'İLÇELER CEZA VERMEZKEN ETSO EN ÜST SEVİYEDEN CEZA VERDİ'

ETSO'nun, Ticaret İl Müdürlüğü'nün tutanakları doğrultusunda üyesine en üst seviyeden ceza verdiğini belirten Canbaz, "Edirne ili ve tüm ilçelerinde dahil olmak üzere tüm fırıncılara geçtiğimiz yıl tarifesiz ekmek satmaktan tutanaklar düzenlendi. Bu tutanaklar merkezde ETSO ve Esnaf Odaları üyelerine ve tüm ilçelerdeki fırıncılar için tutuldu. Yani Edirne´deki ilçeler de dahil toplam 91 fırıncıya tutanaklar tutuldu. Yaşanan süreç valilik ve belediyenin araya girmesiyle tatlıya bağlandı. O gün tutulan tutanaklar, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ETSO´ya gönderilmiş. Ticaret İl Müdürlüğü ETSO´ya, 'Disiplin Kurulu'nu topla, bunlara ceza ver' demiş. Tutanaklar sonucunda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası disiplin kurulu ve meclisi ceza kesmedi, Uzunköprü Ticaret Odası disiplin kurulu ve meclisi ceza kesmedi. Edirne ili ve 8 ilçesindeki esnaf odaları da ceza kesmeyi uygun görmedi. Aynı yazı Esnaf Sanatkarları odalarına da gitti. Orada da disiplin toplanmış, konu yönetime gelmiş ve yönetimde ilçelerde olduğu gibi ceza kesmeye gerek olmadığı kararı alarak Ticaret İl Müdürlüğü´ne bildirmiştir. Ama ETSO, en ağır cezayı üyesine kesmeyi uygun görmüştür. Uzunköprü, Keşan, İpsala, Enez, Havsa ceza vermemiş de ETSO niye ceza vermiş? Hadi ceza verdin de neden en üst seviyeden ceza verdin? Fırıncının kızdığı nokta da bu" diye konuştu.

'O FIRINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN UCUZ SATILIYOR'

ETSO'nun, kendilerinden aldığı maliyet hesabını basınla paylaştığını, kendi maliyet hesabı olmadığını da söyleyen Canbaz, "Bugüne kadar ekmek konusunda maliyet hesabı yapmışlığı yoktur. Bizim verdiğimiz maliyet hesabını basına göstermektedir. Onun ve aklını kiraya verdiği genel sekreteri ekmek maliyeti hesabını bilmez. Evet Edirne´de bazı fırınlarımızda ekmeği ucuza satmaktayız. Bu arkadaşlarımız da bizim üyemiz. Bunları göstererek, 'Madem zarar ediyorsunuz bunlar nasıl bu ekmeği bu fiyata satabiliyor?' diyor. Biz bu fırınlarda ihtiyaç sahiplerine belirli sayıdaki ekmeği ucuza satarak, fakir fukaranın da evine ekmek götürmeyi hedeflediğimiz için ucuza ekmek satılıyor. Bizlerin, ihtiyaç sahibi fakir fukarayı, evine ekmek götürmekte zorluk çeken halkı da düşünmemiz gerekli. Bunu da kimseyi rencide etmeden yapmanın peşindeyiz. Bugün zararına ekmek satıyorsak, ihtiyaç sahibine destek olmak içindir. Bugün bunu yaptığımız gibi, fırıncı esnafı ayakta durduğu sürece de yapmaya devam edecektir. ETSO Başkanı bizim yaptığımızı fark edemeyecek kadar halktan uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

İstifaya davet edilen ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise, "Ben Edirne'deki tüm iş dünyasını temsil ediyorum. Yalnız fırıncıları değil" karşılığını verdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-12-06 15:27:33



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