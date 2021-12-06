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Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

İHA

Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Yunan polis, askeri yasak bölgede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, özel aracıyla Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Valasoudis Manolis isimli Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra Doyran köyündeki sınırda askeri bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da gözaltına alındı. Her iki şahıs jandarmaya teslim edildi.
Yunan polis ve kız jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı.

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