Yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve kız arkadaşı serbest kaldı

Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Yunan Polis, askeri yasak bölgede yakalanması üzerine adliyeye sevk edilen her 2 şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Edirne'ye kız arkadaşıyla birlikte gelen Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra özel aracıyla Doyran Köyündeki sınırda askeri yasak bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da yakalayarak, jandarmaya teslim etti.

Yunan Polis ve kız jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı. Adliyeyede mahkemeye çıkarılan her iki şahıs salıverildi.

