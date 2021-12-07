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Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis serbest bırakıldı (2)

DHA

Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis serbest bırakıldı (2)


YURT DISI ÇIKIŞ YASAGI KONULARAK SERBEST BIRAKILDILAR
Edirne´ye kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte turistik amaçlı gelen Yunanistan´ın Dedeağaç kenti Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Valasoudis Manolis (41), Doyran köyü yakınlarında aracı ile birlikte askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı´nda soruşturmaları yürütülen polis memuru ve kız arkadaşı Edirne´de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki soruşturmaların ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Manolis ve Aohna, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İkilinin üzerinde bulunan ve el konulan cep telefonları ile diğer materyallerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.
Yunan polis memuru Manolis´in ifadesinde İpsala Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yaptıklarını belirterek, kız arkadaşı ile birlikte Edirne´de kent merkezine gelerek alış veriş yaptıklarını söyledi. Alış verişin ardından dönüşe geçtikleri ve cep telefonundaki navigasyona İpsala yazdığını anlatan Manolis, önüne iki yol çıktığını ve kısa yolu tercih edince askerlerin durdurduğunu belirterek, "Navigasyon güzergahını takip ederken, sınıra yakın bir yerde askerler bizi durdurdu, pasaportlarımıza el koyarak, bizi jandarmaya götürdüler. Biz alışverişe gelmiştik. Başka bir amacımız yok" dediği öğrenildi.
Yunan polis memuru ve kız arkadaşı serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan´ın Edirne Başkonsolosluğu görevlileri ile birlikte adliyeden ayrıldı.Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU
2021-12-07 00:44:08

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