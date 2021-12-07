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Trakya'da vakalar artıyor; Tekirdağ'da 55 bin kişi aşıya ikna edildi

DHA

Trakya'da vakalar artıyor; Tekirdağ'da 55 bin kişi aşıya ikna edildi


Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU-Şafak TAŞOYAR/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı. Kırklareli vaka sayısı artan 5'inci, Edirne ise 10'uncu il oldu. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde aşı olmamış 55 bin kişiyi ikna edip aşılarını yaptıklarını söyledi. Sınır kenti Edirne'de vaka sayılarının artışına ise günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerin neden olduğu öne sürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları tablosunda, Kırklareli'nin 308,51 olan vaka sayısı 379,83'e, Edirne'nin 159,16 olan vaka sayısı 212,13'e, Tekirdağ'ın 262,61 olan vaka sayısı 288,14'e yükseldi. Kırklareli vaka sayısı artan 5'inci, Edirne ise 10'uncu il oldu. Tablonun ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına göre de 3 il kırmızıya büründü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 83,9 ile Türkiye'de 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 81,6, Edirne'de de yüzde 82,0 oldu.
'AŞI DEĞİL, AŞISIZLIK ÖLDÜRÜR'
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, son açıklanan tabloya göre vaka sayıları artan 10 ilin dışında kaldıklarını ve dalgayı bir seyir izlediklerini söyleyerek, "Geometrik bir artış hızıyla artmıyor vakalarımız. Daha çok aritmetik bir artışla seyrediyor. Biraz hafif yükseliyor sonra hafif iniyor bu şekilde devam ediyor ama biz özellikle kış ayları içerisindeyiz. Tekrar tekrar söylüyoruz ki gerçekten aşı değil aşısızlık öldürür. Ama bizim yanlış bilgilerle, merdiven altı bilgilere dikkat eden vatandaşlarımızda aşıdan kaçınma, aşının meydana getireceği komplikasyonlar ve riskli durumlardan ürkme var. Fakat bu durumdan ürkenlerin de acı bir sonla hayatlarını, kendi ellerinle feda ettiklerini söylemek zorundayım. Bilerek böyle bir yapıya kapıldıklarını ve hayatlarıyla ödediklerini görüyoruz. Hep söyledik, yoğun bakımlarımızda yatan hastalarımıza ait görüntüleri gördüğümüzde. Aşısızlar en yüksek sırada ya da eksik aşılılar onları izleyen bir sırada. Biraz da genç kardeşlerimizin sosyal hareketlilikleri sonrasında, 'bana bir şey olmaz, aşı olmasam da olur' düşüncesi taşımalarına paralel, hastalık seyirlerimiz dönem dönem genç vatandaşlarımızda yükselme gösteriyor. Fakat aşılamaya ilgi ve alaka gösterildiğinde, başından beri bildiğimiz maske takarak yaşama, mesafeye dikkat etme, kapalı ortamlarda yakın mesafede bulunmama ve el hijyenine, temizliğe dikkat etme oranını çabasını gösterdiğimizde, bu hastalığı daha çabuk atlatacağız diye düşünüyoruz. Yoğun bakımlarımızda yüksek bir doluluk oranı şu an için yok. Yüzde 70'ler seviyesindeyiz" dedi.
'55 BİN KİŞİ AŞIYA İKNA EDİLDİ'
Tekirdağ'da, aşılama birinci doz 811 bin 548, ikinci doz 749 bin 317 ve üçüncü doz 188 bin 142 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 749 bin 7 doz aşı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Kalkan, son 3 ayda yapılan çalışmalarda 55 bin kişinin aşı olmaya ikna edildiğini söyledi. Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının yorulmak bilmeden, azimle ve seferberlik ruhuyla vatandaşlara ulaştığını söyleyen Kalkan, "Onları haberdar ediyorlar, ilaçlarını götürüyorlar, gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın evlerinde aşılamalarını yapıyorlar. Teyakkuz halindeyiz, takipteyiz. Bu anlamda da bizim burada bir çağrı merkezimiz var. Bu çağrı merkezimizde aşısı gelmiş ama bunu unutmuş, aşılanamamış ya da eksik aşılı vatandaşlarımızı arıyorlar. Bu şekilde 55 bin aşılamasını geç bırakmış, türlü sebeplerle aşılanmamış vatandaşımızı, Covid timlerimiz arayarak ikna ettiler ve aşılarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.
'BULGAR TURİSTLER UYARILSIN' ÇAĞRISI
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki vaka artışının gelen, maske ve mesafe kurallarına uymayan Bulgar turistlerden kaynaklandığını söyledi. Edirneliler de gelen Bulgar turistlerin maske takmadığını ve sosyal mesafeye de dikkat etmediğini öne sürüp, vaka artışından sorumlu tuttu. Kentte yaşayan Serhat Dayıoğlu, Bulgar turistlerin bu konu uyarılması gerektiğini ifade ederek, "Maskelerini takmaları gerekiyor. Onlar özellikle dikkat etmiyor. Esnafın da uyarması gerekiyor. Bu yüzden arttığını düşünüyorum. Öğrenci kardeşlerimiz de dikkatli olmalı, aşılarını olsunlar, maskelerini taksınlar" dedi.
Ahmet Demir ise "Bulgaristan'dan gelen turistler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymuyor. Edirne'de sokakta gezen vatandaşların da maske takmadan dolaştığını görüyoruz. Uyarıyoruz ama kimse aldırış etmiyor. Vaka sayıları artışı bu yüzden oluyor" diye konuştu.
Lise öğrencisi Göktuğ Furkan, "Ben çoğunlukla maske takmıyorum, uzun süredir de takmadım. Sevmiyorum o nedenle maske takmıyorum. Kendimi koruduğumu düşünüyorum, olursak da yapacak bir şey yok. Maskeyi özellikle çok kalabalık yerler olursa takıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU-Şafak TAŞOYAR
2021-12-07 12:22:23

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