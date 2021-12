Yaralı atın yük arabasına bağlanarak sürülmesine tepki

KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, atın kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı olarak yokuş yukarı sürülmesine hayvanseverler tarafından tepki gösterildi.

Aracıyla Büyük Camii Mahallesi İstiklal Caddesi´nden şehir merkezi yönüne giden Emine Tunalı, kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı yokuş yukarı sürülmeye devam eden atı görerek, sahibine tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkilerine rağmen atın sahibi, yoluna devam etti. At arabasının arkasına, bir atın daha bağlı olduğu görüldü.

Emine Tunalı, atın videosunu çekerek, sosyal medya hesaplarından, 'Bugün böyle bir manzara ile karşılaştım. O hayvan bu halde bayır çıkıyor ve bazen bağırıyordu. Çok üzüldüm. Yok mu bunun çözümü?' notuyla paylaştı. Paylaşım üzerine hayvanseverler, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, ilgili birimlere durumu ilettiklerini belirterek, "Atın kalçasında yarası var. Kan revan içinde. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bu hayvan için bir şeyler yapılmalı. Bu hayvanın bir an önce bulunması ve tedavi altına alınması lazım. Hayvanseverler de doğal olarak tepki göstermiş. Buna bir son versinler. Atı alıp yerine triportör verilsin. Yazık gerçekten. Tamam yük hayvanı ama eziyet hayvanı değil. Eğer yarası varsa belediye el koysun, barınağa götürerek tedavi etsinler. Yazın, günah. Sonuçta bu da bir can" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

