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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kanal Edirne” Meriç Nehrindeki taşkınları önleyecek

İHA

“Kanal Edirne” Meriç Nehrindeki taşkınları önleyecek

Edirne’de tüm kurumların iş birliği ile afetlerin il bazında meydana gelebilecek etkileri dikkate alınarak oluşturulan ve sürdürülebilir bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Canalp, Kanal Edirne Projesi’nin, kentin afet riskini azaltmada çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.
Afetlerin il bazında beklenmedik etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan ve ildeki tüm kurumların iş birliği ile oluşturulan sürdürülebilir bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

“Kanal Edirne, kentin afet riskini azaltmada çok önemli bir faktördür”
Yapılan çalışmalar neticesinde Edirne’yi etkileyebilecek 3 ana 1 kısmı afet olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, bunların sel ve taşkınlar, depremler, düzensiz göç hareketleri ve heyelan olduğunu ifade etti. Geçmiş tarihlere bakıldığında Edirne’nin sellerden yoğun şekilde etkilenen bir il olduğunu dile getiren Vali Canalp, Devlet Su İşleri’nin bu riskin minimize etme noktasında yoğun bir uğraş içerisinde olduğunu ve bunlardan en bilinenin de Meriç Nehri üzerinde yapılan Kanal Edirne Projesi olduğunu söyledi. Kanal Edirne Projesi’nin geçtiğimiz yıl büyük fayda sağladığını aktaran Vali Canalp, saniyede 750 metreküplük suyun bu şekilde kent merkezi ve Karaağaç bölgesini etkilemeksizin bir baypas kanalı şeklinde nehrin alt kısımlarına aktarılmasının afetlerden önce devlet tarafından alınması gereken tedbirlere en güzel örneklerden birisi olduğunu ifade etti.

“Dere yatakları üzerinde yapılaşmaya izin verilmemelidir”
Saniyede bin metreküplük sudan sonra taşkınların ortaya çıktığını belirten Vali Canalp, “Eğer bin 400 metreküpü geçerse taşkının büyümesi daha da genişlemektedir. Bin metreküp su aktığı zaman bin 700 metreküp su aksa bile saniyede 750 metreküplük bir suyun tahliye ediliyor olması Edirne’nin afet riskini azaltmada çok önemli bir faktördür. Dere yatakları üzerinde yapılaşmaya izin verilmemelidir. Var olan yapıların da sistematik şekilde uzun nefesli bir çerçeve içinde yer değişikliğini yapıyor olabilmeliyiz. Bunun dışında ilçe, belde ve köylerimizde şiddetli yağmurdan kaynaklanan sel ve taşkın risklerimiz devam etmektedir. Aynı zamanda dere yataklarının ıslah edilmesi. Bu ıslah bazı zamanlar beton kanallar şeklinde oluyor. Bazı durumlarda taş dolgu şeklinde olabiliyor, bazı durumlarda da sadece dere yatağının temizlenmesi oluyor. Bu dere yataklarının sırf iş makineleriyle temizlenmiş olması bile köylerimizde yaşanacak sel risklerinin minimize edilmesinde ve afet öncesinde yapılması gereken en önemli işlerden birisi olarak karşımızda duruyor. Ayrıca Tunca Nehri üzerinde başlattığımız nehir tabanı genişletme ve temizleme çalışması da devam ediyor” şeklinde açıklamada bulundu.
Afetlerle ilgili alınacak en önemli kararlar ve yapılacak en ehemmiyetli hususların yumurta kapıya dayanmadan yapılacak işler olduğunu aktaran Canalp, afetlerden önce yapılacak işler, afet anında yapılacak işler ve afet sonrasında yapılacak işler olarak 3 kategori halinde afet yönetimi ele alındığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Türkiye’de 81 ilin kendi afet risk azaltma planlarının güncellendiğini belirten Vali Canalp, Edirne olarak 2021 yılı Ocak ayında il afet risk azaltma planının güncelleme çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bu planların en önemli kısmının afetler ortaya çıkmadan önce tedbirlerin alınması olduğuna değinen Vali Canalp, “Afet olduktan sonra da yapılacak görevler vardır. Ama bu planın en önemli fonksiyonu yumurta kapıya dayanmadan ve kırılmadan yapılacak işlerin belli çerçeve içinde her kurumun hangi görevi yerine getireceğini bilmesi şeklinde bir plan olması gerekir. Şuanda bu planla ilgili 2 çalıştay yapıldı. 27 kamu kurumunun içinde olduğu bir plan ortaya çıkmış durumdadır. Bu plan 27 kurumun eş güdümlü çalışmasını da zorunlu kılıyor. Afetlerle ilgili kamu kurumları tek bir kurum gibi birlikte hareket etmezse vatandaşların afetle ilgili hissettikleri yara daha da derinleşiyor. Aynı zamanda mal kayıplarımız da çok daha fazla hale gelebiliyor” dedi.
Enez ve Keşan sahil boylarında özellikle zeminin yumuşak olduğu sahalardaki alınacak tedbirlerin afetleri önlemede büyük önem taşıdığını aktaran Vali Canalp, Kuzey Anadolu fay hattının Saroz Körfezi’nin içinden geçmesi ve Türkiye’nin ana, en canlı ve diri fay hattı nedeniyle güneyden başlamak üzere yerleşim birimlerindeki tedbirlerin en sıkı şekilde alınması gerektiğine değindi.

“Edirne düzensiz göçle mücadelede Türkiye’nin en kritik ili konumundadır”
Edirne’nin geçen yıl düzensiz göçmenlerle mücadeleyi canlı şekilde yaşadığını söyleyen Vali Canalp, “Yoğun şekilde gelen göçmenlerin kamu sağlığının korunması ve Edirne’nin yerleşik insanlarının kamu sağlığının korunması ve çevresel riskler açısından çalışma yapılmasını gerektiren özel bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Edirne bu anlamda Türkiye’nin en kritik ili konumundadır. Edirne, düzensiz göçmen hareketleri açısından huninin en dip noktasıdır. Özellikle de Avrupa’ya geçiş güzergâhı olarak göçmenlerin kullanmak istedikleri bir il olarak bunu en yoğun şekilde yaşayan bir il olarak risk afet azaltma planımız içinde bu konuya da özel bir ehemmiyet vermekteyiz” ifadelerine yer verdi.
Heyelan konusunda eğimin artmış olduğu belli alanlarda ve özellikle Uzunköprü’deki bazı yerlerde belli riskler bulunduğunu aktaran Vali Canalp, bu konuyla ilgili de çalışmalar yapıldığını ifade etti.

“Edirneli 629 sertifikalı eğitmen bulunuyor”
Türkiye’de bir ilk olarak Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYİMER) adında bir merkez kurduklarını hatırlatan, Vali Canalp, burada AFAD VE 112 ile koordineli şekilde vatandaşlara sertifikalı ve sertifikasız eğitimler verildiğini söyledi. Afetler ortaya çıktığı zaman devletin yanı sıra ilk yardım eğitimi almış olan vatandaşların da her yerde bulunmasının bu sürecin yönetiminde çok büyük faydaları da beraberinde getireceğini belirten Vali Canalp, şuanda hali hazırda 629 sertifikalı Edirneli eğitmenin bulunduğunu müjdeledi.
Bu projedeki başarını Edirnelilerin ilgisi sayesinde olduğunu belirten Vali Canalp, “Bunların dışında bin 853 kişiye de sertifikasız olmamak şartıyla eğitim verdik. Önümüzdeki 34 yıllık bir periyotta İl sağlık müdürlüğündeki sağlık personelin sayısına yakın vatandaşımız sertifikalı ilk yardım eğitiminden geçmiş olacak. Afetler açısından en önemli noktalardan birisi de budur. Halkın kamu kurumlarıyla beraber bu işin içinde yer alması çok kıymetli bir bedeldir” şeklinde açıklamada bulundu.
AFAD’ın eğitimlerinin devam ettiğini belirten Vali Canalp, vatandaşların EDevlet üzerinden de gönüllü olarak başvuru yapabileceğini ifade etti.
Vali Canalp’in konuşmasının ardından kamu kurum ve kuruluşların müdürleri de söz alarak görüşlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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