Pazarkule Sınır Kapısı'nın kapasitesini artıracak modernizasyon çalışması başladı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı ve kapasiteyi artıracak olan modernizasyon çalışmaları başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarkule'nin özellikle yaz aylarında gurbetçi yoğunluğu yaşanan Kapıkule'nin yükünü alacağını, kente Yunanistan'dan gelecek turist sayısında da artış beklediklerini söyledi.

Kentten Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda kapasite genişletme ve modernizasyon çalışmaları başladı. Bugün yapılan temel atma töreniyle başlatılan çalışmada, İl Özel İdaresi'ne ait 3, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 1 parselin Ticaret Bakanlığı'na devredilmesiyle, kullanım alanı 3 bin 420 metrekare olan kapıda kapasite, 21 bin 890 metrekareye çıkacak. Çalışmalar bitince, tek peronlu sınır kapısında peron sayısı da 3'e çıkacak.

'KAPASİTE 6,5 KATINA ÇIKACAK'

Törene katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, kapasite artışının kente katkı sağlayacağını belirterek, "Pazarkule iki açıdan önemli. Biri memleketimizin genel ihtiyaçları açısından önemli ama aynı zamanda Edirne açısından çok özel bir öneme sahiptir. Nasıl ki Kapıkule Sınır Kapımız, Bulgarların Edirne'yi ziyaretleri açısından çok kritik bir noktaysa, Pazarkule de komşumuz olan Yunanistanlıların da Edirne'yi ziyareti açısından çok kritik bir noktadır. Bugüne kadar Pazarkule Sınır Kapımız sadece 1 peron üzerinden hizmet vermekteydi. Bu projeyle peron sayımız 3'e çıkacak. Dolayısıyla 3 giriş, 3 de çıkış olarak 6 peronluk kapasiteye ulaşmış olacağız. Halihazırda sınır kapımızda 3 bin 420 metrekarelik kullanım alanı var. Bu alan 21 bin 890 metrekareye çıkacak. Dolayısıyla kullanım alanı itibarıyla 6,5 katına çıkan kapasiteye de ulaşmış olacağız. Bu kapasite artışı Edirne'nin turizmine de ticaretine de ekonomisine de net bir katkı olarak dönecektir. Edirne, şu ana kadar eğer tek bir kanaldan besleniyorsa, bundan sonra 3 kanaldan beslenen bir şehir haline dönüşebilecektir" diye konuştu.

'GURBETÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK'

Pazarkule'nin yaz aylarında yoğunlaşan gurbetçi trafiğinin yönetilmesi açısından çok önemli olduğunu kaydeden Vali Canalp, "Buradaki kapasite bu kadar sınırlı olduğu için biz tek perondan giriş ve çıkış yapabiliyorduk ama kapasite 3 katına çıktığında buradaki akış da hızlanacaktır ve dolayısıyla gurbetçilerimizin de özellikle Türkiye'den çıkış zamanlarındaki bekleme süreleri azalmış olacaktır. İkinci olarak da Kapıkule üzerindeki bu yoğun baskı kısmen Pazarkule üzerinden gitmek suretiyle de azalma imkanına kavuşmuş olacaktır. Pazarkule'nin de gurbetçilerimizin çekmiş olduğu sıkıntıları azaltmak noktasında hepimize çok net katkısı olacaktır" dedi.

'MUHTEMELEN KASTANİES'TE DE GENİŞLEME YAPILACAK'

Daha önce modernize edilen 3 sınır kapısında, komşu sınır kapılarında da eş zamanlı modernizasyon yapıldığını hatırlatan Canalp, aynı gelişmeyi Kastanies Sınır Kapısı'nda da beklediklerini söyleyerek, "Bu durum muhtemelen Pazarkule Sınır Kapımız açısından da geçerli olacaktır. Belki burada yapılacak çalışma biraz zaman alabilir. Bizim açımızdan bu sene itibarıyla buradaki çalışmayı sonlandırma imkanımız olur ama komşu ülkemizde Yunanistan tarafından yapılacak çalışma, belki biraz zaman alır. Ne olursa olsun, bu çalışma daha sonra Kastanies Sınır Kapısı'nda çalışmaya da imkan sağlamış olacaktır. Müteahhitimiz de kendine güveniyor ve gurbetçileri rahatlatmak adına taahhüdünden çok daha erken sürede bitirmek istiyor" diye konuştu.

HEDEF 30 TEMMUZ

Müteahhit Can Efe Alpvural da "Normalde sözleşmeye göre Ocak 2023'te sonlanıyor ama biz 30 Temmuz'da projeyi teslim edeceğiz, gurbetçilerin dönüşlerine yetiştireceğiz" dedi. Konuşmaların ardından alandaki çalışmalar başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-12-09 17:00:06



