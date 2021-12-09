Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmek isteyen 3 FETÖ şüphelisi, 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalandı.

İpsala´da güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V., V.K. ve İ.T.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-12-09 17:40:42



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