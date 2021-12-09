Pazarkule Sınır Kapısı’nda peron sayısı 3’e çıkartılıyor

Edirne’nin ticareti ve ekonomisi açısından kritik bir noktada bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir olan peron sayısının 3'e çıkartılması için çalışmalar başladı.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın modernize edilerek günde en az bin 500 aracın giriş çıkış yapabileceği hale getirilmesi için bir olan peron sayısı 3’e çıkartılıyor. Peron sayısının artırılmasıyla birlikte yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yaz aylarında Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşların kuyruk çilesi de sona ermiş olacak.



Edirne ekonomisine katkı sağlayacak

Pazarkule Sınır Kapısı’nın yeniden yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı’nın Edirne’ye ziyarete gelen Bulgaristan vatandaşları için, Pazarkule Sınır Kapısı’nın da Yunanistan vatandaşları için çok önemli olduğunu söyledi. Vali Canalp, temmuz ayında tamamlanması planlanan çalışmalar sonras, kapasite artışının Edirne turizmine, ticaretine ve ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

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