Edirne’de durdurulan otomobilde 260 şişe kaçak içki yakalandı

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Edirne'de emniyet ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde durdurdukları bir otomobilde 260 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, UzunköprüHavsa istikametinde yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. Ö.K. idaresindeki otomobilde yapılan aramada toplam 260 şişe farklı marka, ibareler bulunan ve farklı gramajlarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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