Edirne’de sağanak yağış etkili oluyor

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Edirne’de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne’de belli aralıklarla etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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