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Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama Uyuşturucu madde dolu çantayı yol kenarına bırakan zanlılar yakalandı Edirne’de zehir tacirlerine geçit yok

İHA

Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama Uyuşturucu madde dolu çantayı yol kenarına bırakan zanlılar yakalandı Edirne’de zehir tacirlerine geçit yok

Edirne'de 5 ay önce otobanda bulunan 14 kilo uyuşturucuya yönelik 4 kişi tutuklandı.
Edirne'de 5 ay önce karayolları ekiplerince otoban kenarında bulunan uyuşturucu dolu çantanın incelenmesi için polise haber verilmişti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, inceleme sonrası maddelerin uyuşturucu skunk maddesi olduğunu tespit etti. 14 kilo 450 gram uyuşturucunun bulunduğu çantayı bırakanların peşine düşen Edirne Emniyeti, 4 aylık incelemenin sonunda, olayla ilgili 4 şahsı tespit etti.
İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalanan 4 zanlı, adalete teslim edildi. 4 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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