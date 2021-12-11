Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen baskı resim ustalarının eserleri, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesinde sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı baskı resim sanatçılarını bir araya getiren ve çalışmalarından özel bir seçki sunan sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayav ve Arş. Gör. Zerrin Pehlivan tarafından organize edilen yarışmaya, 22 ülkeden 97 sanatçı eserleriyle başvurdu. Arjantin’den Tayland’a, Rusya’dan İtalya’ya kadar dünyanın dört bir yanından sanatçının yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeliklerini ise Prof. Melihat Tüzün, Prof. Valeri Chakalov, Prof. Dr. Deniz Bayav, Doç. Dr. Deniz Gökduman ve Öğr. Gör. Begoa Rodriguez Rueda yaptı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 140 eser arasından en başarılı 6 eser ödüle, 41 eser de sergilenmeye layık görüldü.

Eserleriyle Esin Selimoğlu birincilik, Malgorzata Chomicz (İtalya) ikincilik, Anna Trojanowska (Polonya) üçüncülük, Pawe Delekta (Polonya) mansiyon, Ayben Kaynar Tanır esbaskı ödülü ve Fehim Huskovic (Makedonya) jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Birçok usta isim ve başarılı baskı resim sanatçısının eserini bir araya getiren sergi, farklı baskı resim teknikleriyle hazırlanmış zengin içeriğiyle dikkat çekti. Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesinde açılan sergide gravür, litografi, ahşap baskı, serigrafi, linol baskı gibi farklı tekniklerle oluşturulan pek çok eser yer aldı. Yarışmada ayrıca dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 47 eserin, Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi koleksiyonuna kazandırılacağı açıklandı.

Sergi açılışında konuşan Proje Yürütücüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayav, amaçlarının Trakya Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunmak ve üniversitelerine nitelikli sanat eserleri kazandırmak olduğunu söyledi. Sergide, yurt içi ve dışından önemli pek çok sanatçıya ait eser olduğunu dile getiren Prof. Dr. Deniz Bayav, “Üçüncüsünü gerçekleştirerek bir anlamda gelenekselleşmeye başlayan yarışmamız, Türkiye’de ve uluslararası alanda bilinen ve takip edilen bir etkinlik haline geldi. Yarışma sonucunda ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserleri, hâlihazırda geniş bir koleksiyona sahip İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi’ne kazandırarak müzecilik alanında bir marka olan üniversitemize yeni bir katkı sunmuş olmayı hedefliyoruz” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de baskı resim sanatının önemi giderek artan disiplinlerarası bir sanat olduğunu ifade ederek, Türkiye’de bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Baskıresim alanında pek çok sergi açıldığını ancak uluslararası bir yarışma olarak düzenlenmediğine dikkat çeken Prof. Melihat Tüzün “Baskı resim, Grafik, resim ve heykelin ortak paydada birleştiği, her geçen gün daha çok sanatçının ifade aracı olarak kullandığı ve teknolojik gelişmelerden yararlanan disiplinlerarası çok önemli bir sanat dalıdır. Baskı resim alanında uluslararası yarışma, bir üniversite tarafından ilk kez gerçekleştiriliyor. Ülkemizde elbette bu alanda sergiler düzenleniyor, organizasyonlar yapılıyor ancak bunu uluslararası çapta bir yarışmaya dönüştüren üniversite yok. Bu anlamda Trakya Üniversitesi olarak bu yarışmayı 3’üncü kez düzenlemekten ve ülkemizin sanat yaşamına böyle bir katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen hocalarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise yarışma yoluyla üniversiteye eser kazandırılması ve müze koleksiyonunun zenginleştirilmesini önemli bulduklarını söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesinin, başarılı çalışmaları ile göz doldurduğunu ifade eden Prof. Ahmet Hamdi Zafer, programa katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül alan sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

Sergi, 22 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.