Çevreci öğrencilerden Gazmihal Köprüsü’nde temizlik Edirne'de öğrencileri, çevreye duyarlılıklarıyla örnek oluyor

Edirne’de Tarihi Gazmihal Köprüsü civarında bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, nehir kenarlarındaki çöpleri toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodriguez öncülüğünde çevre duyarlılığıyla harekete geçen “Plastiğe Hayır” platformu, nehir kenarlarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi Gazmihal Köprüsü civarında bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, cam şişlerden, maskelere, plastik poşetten, kıyafete kadar duyarsız birçok atığı tek tek toplayarak poşetlere doldurdu.

Neredeyse her hafta sonu düzenli bir şekilde temizlik etkinliğine öncülük eden Öğretim Görevlisi Rodriguez, bu hafta öğrencilerle birlikte nehir kenarlarında bulunan çöpleri topladı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, “Plastiğe hayır platformu ile burada temizliğe başladığımızda her yerde plastik poşetler vardı. Fakat plastik poşetlere ücret getirildikten sonra bunların birçoğu yok oldu. Bu sistem işe yaradı. Pandemiden dolayı öğrencilerle uzun bir süre etkinlik düzenleyememiştik. Bu süreçte okulların açılması ile birlikte öğrencilerle bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Amacımız çevre bilincini aşılamak”

T.Ü. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sezgin Kondal, manzaranın her defasında aynı olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. ‘Topluma hizmet dersi’ kapsamında çevrenin korunmasını ele alan bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kondal, insanlara evlerini temiz tuttukları gibi çevreye karşı da aynı duyarlılığı gösterme çağrısında bulundu.

Yaptıkları etkinliğin gelecekte öğretmen olduklarında yeni nesillere de çevre bilincini aşılamalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Kondal, çevreye duyarlı bireyler yetişmesini diledi.



“Her hafta farklı bir bölgedeyiz”

Topluma hizmet dersi kapsamında her hafta farklı bir bölgede çevre temizliği etkinliği düzenlediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Nebi Hint, herkesin çevreye karşı duyarlı olmasını istediklerini ifade etti.

Yaptıkları çevre temizliği ile insanlarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Ayşe celep Osman, “Şişeler, plastik ve özellikle maske atıkları, peçeteler bir sürü çöp topladık. İnsanlar etrafında gördüğü çöpleri toplayabilirler. Bu bir aktivite ile de olabilir. Biraz daha farkındalık sağlayabilirsek insanlara çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda bir mesaj gönderebiliriz” diye konuştu.

Öğretmenleri ile birlikte tarihi köprülerin etrafındaki çöpleri toplayan Trakya Üniversitesi öğrencileri, poşetler dolusu atıkla vatandaşlara çevre bilinci için çağrıda bulundu.

