Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı

DHA

Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı


Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)SERBEST dalış milli sporcusu Birgül Erken, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle  gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spora ve serbest dalışa ilgiyi artırmak adına 'Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı' projesini Edirne'den başlattı. Erken, "Serbest dalış coşkusunu dalga dalga Anadolu'ya yaymak istiyoruz. En büyük hedefim uluslararası bir yarışmada kürsüye 3 Türk yerleşmesi. Bunu çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" dedi.
Türkiye'de serbest dalış branşında çeşitli rekorlara imza atan, uluslararası yarışlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcu Birgül Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları bulmak için farkındalık projesi başlattı. 'Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Şampiyon Avı' ismiyle, bir dönemler öğretmenlik yaptığı Edirne'de projenin ilk ayağını başlatan Erken, öğrencilerle Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda buluştu. Erken, proje kapsamında Edirne, Elazığ, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve Antalya olmak üzere 6 ilde 150 gence serbest dalış eğitimi verip 15 şampiyon adayının seçileceğini söyledi. Erken, amacının yeni şampiyonlar çıkartmak olduğunu söyledi.
'YETENEK HAVUZU OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'
Erken, "Projemiz İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçen bir proje. Edirne'den Kars'a bir serbest dalış yetenek havuzu oluşturmak üzere 6 ili seçtik. Edirne benim için çok özel bir şehir, burada uzun yıllar öğretmenlik yaptım, şimdi Çanakkale'de yaşıyorum ama startı Edirne'den vermek istedik. İnşallah hayırlısı olur ülkemiz için" dedi.
'AMACIMIZ YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEK'
Serbest dalışın az bilinen bir spor olduğunu dile getiren Erken, "Bizler de halen aktif olarak bu spor dalında yarışıyoruz biliyorsunuz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek adına bu projeyi çok önemsiyorum. Projenin kapsamında 18-35 yaş aralığındaki gençleri eğiteceğiz. Evet rekor denemelerim, milli sporcu olarak görevlerim devam ediyor ama gençlere el vermek gerekiyor ve dolayısıyla da bu misyonu seve seve yerine getiriyorum" diye konuştu.
Erken, "Öğrencilerden çok yetenekli kişiler olduğunu görüyorum ve ilgi gerçekten üst düzeyde. Edirne bu konuda çok şanslı çünkü çok güzel bir altyapı var. Edirne'nin dışında 6 il var, oralarda da sahiplenen hocalarımız var. Onların da heyecanını üst düzeyde görüyorum. Gençlerimizin heyecanı çok güzel. Becerilerini oturtup yeteneklerini arttıracak gençler var. Bence güzel bir noktaya geleceğiz, bir yetenek havuzu oluşturacağız, diye düşünüyorum. Dünyada da serbest dalış çok iyi yerlere geliyor, popüler hale geliyor. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. En büyük hedefim uluslararası bir yarışmada kürsüye 3 Türk yerleşsin. Bunu çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.  
'ANADOLU'YA YAYMAK İSTİYORUZ'
Projenin gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve sporun içine çekilmesi açısından çok önemli olduğunu da ifade eden Erken, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sporun içine çekmek adına çok önemli bir proje. Serbest dalışın altyapısını oluşturmak adına da gençlere el veren bir sporcu olarak inanın dünyada eşi benzeri olmayan bir şey yapacağız. 150 gence serbest dalış öğreteceğiz. Bunlardan en iyilerini seçip Çanakkale'de bir final yapacağız. Finalde 15 öğrenci seçilecek, en iyilerden olacak bunlar. Bu sporcularımız bizim lisanslı sporcularımız olacak. Serbest dalış coşkusunu dalga dalga Anadolu'ya yaymak istiyoruz. 6 ilden 25'er öğrenci, toplamda 150 öğrenci eğitilmiş olacak. Gerçekten de bu dünyada bir ilk, diyebilirim. Geçtiğimiz aylarda Bahamalar'da yarışmadaydım. Orada da sunucu sordu bunu. Çok ilginç geldi onlara da. '150 gence eğitim veren başka bir eğitmen' görmedik dediler. Ülkemize hayırlı olsun inşallah" dedi..DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-12-12 10:42:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı
YEREL HABERLER Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle ...
Edirne'de Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Çevreci öğrencilerden Gazmihal Köprüsü’nde temizlik Edirne'de öğrencileri, çevreye duyarlılıklarıyla örnek oluyor
YEREL HABERLER Çevreci öğrencilerden Gazmihal Köprüsü’nde ...
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı
Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama Uyuşturucu madde dolu çantayı yol kenarına bırakan zanlılar yakalandı Edirne’de zehir tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 ...
Keşan’da yılbaşı öncesi kaçak içki alarmı
YEREL HABERLER Keşan’da yılbaşı öncesi kaçak içki alarmı
Pazar esnafı, Bulgarca yazılarla müşteri çekiyor
YEREL HABERLER Pazar esnafı, Bulgarca yazılarla müşteri çekiyor
Edirne’de sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne’de sağanak yağış etkili oluyor
Edirne’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Edirne’de durdurulan otomobilde 260 şişe kaçak içki yakalandı
YEREL HABERLER Edirne’de durdurulan otomobilde 260 şişe kaçak içki ...
Keşan’da geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Keşan’da geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi
“Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak Sempozyumu” düzenlenecek
YEREL HABERLER “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak Sempozyumu” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.