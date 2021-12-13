Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe kapandı

DHA

Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe kapandı


Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin güneyinde yoğun yağmur nedeniyle Keşan Enez ilçeleri arasındaki karayolu trafiğe kapandı. Keşan ve Enez Kaymakamlığı ile Belediye ekiplerinin yoğun çalışma yaptığı bölgede iki ayrı araçta mahsur kalan 6 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. 
Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerinde gün boyu etkisini sürdüren yağmur bölgede hayatı olumsuz etkiledi. KeşanEnez yolu Şabanmera yol ayrımından itibaren trafiğe kapanırken, bazı araçlar su dolu yollarda mahsur kaldı. Trafiğin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Enez ve Keşan Kaymakamlığı ile belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Bu arada trafiğe kapanan yolda iki araçta mahsur kalan 6 kişi ise Enez Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme ekipleri tarafından kurtarıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-12-13 00:29:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe ...
Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı
YEREL HABERLER Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle ...
Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı
YEREL HABERLER Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle ...
Edirne'de Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Çevreci öğrencilerden Gazmihal Köprüsü’nde temizlik Edirne'de öğrencileri, çevreye duyarlılıklarıyla örnek oluyor
YEREL HABERLER Çevreci öğrencilerden Gazmihal Köprüsü’nde ...
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı
Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama Uyuşturucu madde dolu çantayı yol kenarına bırakan zanlılar yakalandı Edirne’de zehir tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 ...
Keşan’da yılbaşı öncesi kaçak içki alarmı
YEREL HABERLER Keşan’da yılbaşı öncesi kaçak içki alarmı
Pazar esnafı, Bulgarca yazılarla müşteri çekiyor
YEREL HABERLER Pazar esnafı, Bulgarca yazılarla müşteri çekiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.