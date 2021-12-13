Edirne'de yağmur nedeniyle Enez- Keşan yolu trafiğe kapandı



Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin güneyinde yoğun yağmur nedeniyle Keşan Enez ilçeleri arasındaki karayolu trafiğe kapandı. Keşan ve Enez Kaymakamlığı ile Belediye ekiplerinin yoğun çalışma yaptığı bölgede iki ayrı araçta mahsur kalan 6 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerinde gün boyu etkisini sürdüren yağmur bölgede hayatı olumsuz etkiledi. KeşanEnez yolu Şabanmera yol ayrımından itibaren trafiğe kapanırken, bazı araçlar su dolu yollarda mahsur kaldı. Trafiğin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Enez ve Keşan Kaymakamlığı ile belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Bu arada trafiğe kapanan yolda iki araçta mahsur kalan 6 kişi ise Enez Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme ekipleri tarafından kurtarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-12-13 00:29:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.