Sel duvarları yıktı, onlarca hayvan telef oldu

Edirne'nin Enez ilçesinde sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkıldı. Ahırda bulunan onlarca hayvan telef oldu.

Enez'in Küçükevren köyünde şiddetli sağanak taşkınları da beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle köy yolları adeta dereye döndü. Sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkılınca ahırda bulunan 70 tavuk, 14 kuzu ve 1 koyun telef oldu.

Hayvanların sahibi Batuhan Gürkan, "Şiddetli yağış nedeniyle duvarlar olduğu gibi yıkıldı. Nasıl oldu anlamadım. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu" dedi.

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