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Selimiye Camii'nin 'meydan' projesinin martta bitirilmesi hedefleniyor

DHA

Selimiye Camii'nin 'meydan' projesinin martta bitirilmesi hedefleniyor


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camii önünde devam eden 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin 2'nci etap çalışmalarının, yapılan ihalenin ardından başladığını belirtti. Projenin mart ayında bitmesinin hedeflendiğini söyleyen Gürkan, "Mart ortası veya mart sonu. O tarihlerde bitmesi hedefleniyor" dedi.
Edirne Belediye Başkanlığı'nca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii için 2014 yılında proje hazırlandı. Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi 1 yıl sonra başlatıldı. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı'nca han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında sorunun çözülmesi amacıyla talimat verdi. Talimatın ardından yıllardır Selimiye çevresinde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilk adım atılarak, belediyeye ait 16 iş yeri eylül ayında boşaltılarak yıkıldı ve çalışmalar başladı.
'1´iNCİ VE 2'NCİ ETAP EŞ ZAMANLI DEVAM EDİYOR'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, projede ikinci etap için de ihalenin yapıldığını ve meydandaki düzenlemenin devam ettiğini söyledi. Gürkan, "1'inci etabın içerisinde Selimiye'nin arkasındaki mezar taşları sergileme alanı, caminin ana girişinin karşısındaki eski otopark ve Yemiş Kapanı Hanı yoktu. Bir de yeni çıkan Gazi İlkokulu'nun temelleri yoktu. Onlar için de ayrı bir proje yapıldı. Kuruldan onaylandıktan sonra onların yapımı için 2´nci etap ihalesi yapıldı. Aynı firma kazanmış ihaleyi. Şu anda 1 ve 2'nci etaplar eş zamanlı olarak devam ediyor" dedi.
'HEDEF MART AYINDA BİTMESİ'
Meydan projesinde hedefin mart ayında bitmesi yönünde olduğunu söyleyen Gürkan, "Hedef mart ayında bitmesi. Mart ortası veya mart sonu. O tarihlerde bitmesi hedefleniyor. Şu anda iyi gidiyor. Bazı ufak tefek durumlar yaşanabiliyor. Burası çok özellikli bir alan. Süreç içerisinde birtakım proje değişiklikleri yapma ihtiyacı doğuyor. Yemiş Kapanı Hanı hemen yanında bir tane daha temel kalıntısı çıktı, onu projeye dahil ettik. Gazi İlkokulu temelleri çıktı, ilave edildi. Bir tane lahit çıktı, iki tane kuyu çıktı. Burası tarihi bir alan. Şu anda baya bir gözle görülür olmaya başladı. Dükkanları yıkmakla ilgili eleştiriler geliyordu. Şimdi baktığımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Daha da güzel olacak. Atılan betonlar da temelli bir beton değil 20 santimetre yüksekliğinde. Sadece zemini düzleştirmek ve projenin yapılabilmesi için atılması gerekli bir çalışma" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-12-13 16:15:41

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