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Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona virüs korkusuyla aspirin alıyorlar

İHA

Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona virüs korkusuyla aspirin alıyorlar

Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmazken, aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla, çoğunlukla kutu kutu aspirin almaktan vazgeçmiyorlar.

Uzmanların uyarılarına rağmen Bulgarlar aspirinden vazgeçmiyor
Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor.

Eczanelerde yoğunluk giderek artıyor
Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi. Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar aldıklarını belirtti. Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da, Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.
Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.

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