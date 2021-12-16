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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bocuk Gecesi için geri sayım başladı

İHA

Bocuk Gecesi için geri sayım başladı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü’nde yapılacak olan “Bocuk Gecesi” için hazırlıklar son sürat devam ediyor. 15 Ocak’ta düzenlenecek olan korku festivalinin bu seneki kostüm konsepti ise, ‘Outlander’ dizisi olacak.
Yılın en soğuk gecesi olarak bilinen ve bir Balkan geleneği olan ve Çamlıca köyünde 2004 yılından bu yana düzenlenen Bocuk Gecesi, pandemi sebebiyle son iki yıldır düzenlenememişti. Bölge halkının sabırsızlıkla beklediği ve gün saydığı 15 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Bocuk Gecesi’nin sahne ve afiş konsepti için ise ‘Outlander Dizisi Kostümleri" teması olarak belirlendi.
Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel ve Çamlıca Köyü Muhtarlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Bocuk Gecesi’nin, tarihi ve konsepti belirlendi. 15 Ocak 2022 Cumartesi gecesi yeniden hayata geçecek olan ‘Bocuk Gecesi’ için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çamlıca köyü Muhtarı Arif Büyükyatıkçı, Çamlıca Muhtarlığı AB Proje Koordinatörü Tahir Demirel, aza Ersun Sezay Karani, bu yılki organizasyona destek veren Renkas Organizasyon yetkilisi Serkan Değirmencioğlu ile organizasyonda görev alan köylü kadınlar katıldı.

“Minimum bütçe ile hizmet vermek zorunda olacağız”
Toplantıda ilk olarak konuşan Tahir Demirel, Bocuk Gecesi için organizasyon çalışmalarının hız kazanmaya başladığına dikkat çekerek, “Bugüne kadar etkinliklerdeki sorunlardan yola çıkılarak imkânlar dahilinde çözüm üretilmeye çalışılıyor. Gelen misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik tüm çözümler finansa bağlı. Pandemi sürecindeki bölge esnafının da durumu dikkate alındığında, gelen misafirlerimize, minimum bütçe ile hizmet vermek zorunda olacağız” dedi.
Daha sonra konuşan Muhtar Arif Büyükyatıkçı da şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri düzenlenemeyen organizasyonla ilgili Valimizle görüştük ve izin istedik. Sayın Valimiz de uygun gördü ve ‘Biz de destekçisi olacağız. Hazırlığınızı yapın ve daha sonra yeniden görüşelim.’ diye konuştu.

“Bocuk Gecesi kurumsal kimliğe kavuşacak”
Renkas Organizasyon olarak bölgede çeşitli faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya özen gösterdiklerini ifade eden Renkas Organizasyon yetkilisi Serkan Değirmencioğlu, “Bocuk Gecesi’ni de bir sosyal sorumluluk projesi ve bölgeye katkı anlamında değerlendirerek, beklentisiz bir şekilde içerisinde olmayı istedik. Buradaki arkadaşlar da bu ricamızı kırmadılar. Renkas Organizasyon olarak Bocuk Gecesi’nin hem daha kurumsal bir kimliğe kavuşmasını hem de bölge insanını daha fazla gelir sağlaması yönünde çalışmalarımızın içerisinde olacağız. Ben de bölgedeki tüm kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarını bu organizasyona destek vermeye davet ediyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. www.bocukgecesi.com internet adresini daha aktif hala getireceğiz. Gerekli bilgiler ve duyuruları buradan yapacağız” şeklinde konuştu.
Yeniden söz alan Tahir Demirel, 2022 organizasyonu için yoğun bir talep oluştuğunu kaydederek, tur şirketlerinin, organizasyon tarihi açıklamadan tur programlarına aldıklarını dile getirdi.

Kostümler altın kızlardan
Kostümlerin, köydeki 5 kişilik ‘Altın Kızlar’ grubu tarafından dikildiğini ve çoğunluğu da geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığına işaret eden Demirel, “Bu yılki konseptte 17. ve 18. yüzyıl kıyafetleri olduğu için süsleme materyalleri de bütçeye girdi. Metal düğme ve dantel süslemeler ile dizideki kıyafetlerin yakın model ve renkleri çalışıldı. Detaylar unutulmadı, örneğin; o dönemde fermuar icat edilmemiş olduğu için fermuar kullanılmadı” dedi.
Dünya genelinde doğa takvimi ile ilişkili 7 etkinlikten birisinin Çamlıca Bocuk Gecesi olduğunu vurgulayan Tahir Demirel, şöyle dedi:
“Coğrafyasında, kışın en soğuk gecesinin adı. Doğa takvimi ile ilişkili bir etkinlik. Türkiye’de yeni yılın ilk etkinliği Çamlıca Bocuk Gecesi. Bu da son yıllarda tur şirketlerinin ilgisini beraberinde getiriyor. Türkiye’deki çoğu üniversiteler ve akademisyenler etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye genelinden fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf kulüpleri her geçen yıl, etkinlikte artarak yerli ve yabancı basın ve TV kanalları etkinliğe büyük bir ilgi gösteriyor. Son yıllardaki etkinlikler ‘Günün Fotoğrafı’ olarak dünyanın en yüksek tirajlı ajansları tarafından dünyanın dört bir köşesine ulaşıyor. Dünya genelinde doğa takvimi ile ilişkili 7 etkinlikten birisi Çamlıca Bocuk Gecesi’dir.”

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