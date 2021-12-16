Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastaneye koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastaneye koştu

İHA

Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastaneye koştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Edirne’deki vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen Omicron varyantına karşı tedbir amacıyla belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatma dozlarını olabileceğini açıklamıştı.
Türkiye’nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden birisi olmasının avantajını yaşadığını ifade eden Bakan Koca, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğunu duyurmuştu.
Bu kapsamda vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren hatırlatma dozlarını olmak ve salgından korunmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Aşı olmak için hastaneye gelen vatandaşların sistem üzerinden bilgileri kontrol edildi. Süresi dolanlar, form doldurduktan sonra hatırlatma doz aşılarını yaptırdı.
Hatırlatma dozunu yaptıran İbrahim Tülmen, “Herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı sayesinde hastalığa yakalanmadım. Fabrikada çalışıyorum kalabalık bir alanda çalıştığımız için herkes aşısını oldu. Yakınlarım da aşılarını oldu. Herkes bir an önce gelsin aşısını olsun” dedi.
3. doz aşısını yaptıran Elif Ekşi, “Aşının koruyuculuğuna inandığım için aksatmadan gelip aşımı oldum. Bu zamana kadar hiç korona olmadım bulaşmadı da çok şükür. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir an önce herkes aşısını olsun çünkü bu hastalık bitmedi devam ediyor. Ancak aşı ile bu hastalığın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Çevremde hastalığa yakalanan vardı. Düzelince ilk işi aşı olmak oldu. O yüzden herkes aşı olmalı” diye konuştu.

"Hiç aşı olmamış insanlar da var, bir an önce aşı olsunlar"
“Yaklaşık 6 ay önce 2. doz aşısını olduğunu belirten Gürhan Aydın, "Bakanlığın süresi dolan kişilerin antikor seviyesinin maksimum seviyeye çıkabilmesi için aşı yaptırmasını açıklamasının ardından gelip aşımı yaptırdım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu salgının bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Hiç aşı olmamış insanlar da var, bir an önce aşı olsunlar. Antikor seviyelerini en yükseğe çıkarıp bağışıklığını dirençli hale getirmelerini tavsiye ediyorum. Ailece aşımızı zamanında uyguladık. Hastalıktan korunma yollarını da en iyi şekilde sağladık” ifadelerini kullandı.
Çiğdem Banu Uzun, “Bir öğretmen olarak hatırlatma dozumu oldum. Hem öğrencilerime hem de velilere örnek olmak için geldim. Bu vesileyle tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. 3. Aşımı oldum. Devletimizin ön gördüğü gibi 3 ayı tamamladım hemen aşımı olmaya koşarak geldim. Lütfen aşıdan çekinmeyelim. Bu yıllardır yapılan aşı uygulaması toplumların sağlıklı kalabilmesi için yapılıyor. Farklı söylemlere lütfen aldırış etmeyelim ve bilimin ön gördüğü şekilde aşımızı olmaya devam edelim bu bizim ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok önemli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
Keşan’da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Keşan’da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik ...
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık"
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı ...
Edirne’de tava ciğeri fiyatı 43 lira oldu 200 gram 2 lira, 250 ekmek gram 2 buçuk lira oldu
YEREL HABERLER Edirne’de tava ciğeri fiyatı 43 lira oldu 200 gram 2 ...
Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu
YEREL HABERLER Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona virüs korkusuyla aspirin alıyorlar
YEREL HABERLER Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona ...
Kapıkule'de 13 milyon liralık operasyon: Yangın tüpüne 13 kilo eroin sakladılar
YEREL HABERLER Kapıkule'de 13 milyon liralık operasyon: Yangın ...
Ağız ve diş sağlığı topluluğundan “ADİT Kampüste-Ağız Taraması Günleri” projesi İpsala Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenciler ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığı topluluğundan “ADİT Kampüste-Ağız ...
Uluslararası minikler turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası minikler turnuvası yapıldı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Bu okul hem çevreci hem de hayvan sever Bu okulda hem geri dönüşüme dikkat çekiliyor hem de kuşların aç kalması engelleniyor
YEREL HABERLER Bu okul hem çevreci hem de hayvan sever Bu okulda hem ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğu Tır şoförü: "Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar"
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır ...
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı Meriç ve Tunca Nehri'nin debileri yükseldi, çöpler kayboldu
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı Meriç ve Tunca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.