Edirne'de sınır köylerin beyaz örtüsü havadan görüntülendi Kar yağışına en çok onlar sevindi Edirne’nin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yollar ve ağaçlık alanlar drone ile havadan görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından beklenen kar Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde ara ara etkisini artırmasıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt, Vaysal ve Hamzabeyli köyleri beyaza bürüdü. Drone ile havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar ve ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Vatandaşlardan Hakkı Özden kar yağdığı için mutlu olduğunu belirterek, “Dün akşam saat 910 civarı yağmaya başladı. Geceden beri etkili oluyor kar yağışı. Uzun zamandır görmüyoruz. Şuanda güzel bereketlidir. Güzel yağıyor, mutluyuz, sevinçliyiz. Hem işimizi yapıyoruz hem de kar yağıyor. Trakya’nın en yüksek kesimleri burası ve ilk başta her sene buradan başlıyor. Bazen taksiler kalıyor. Gündüz hava sıcaklığı eksi 4, gece eksi 8,9,10 hatta 11’e kadar çıkıyor” dedi. Çiftçi Nazım Özkan, kar yağışının başladığını ve karın tarlaların yorganı olduğunu vurgulayarak, “Aşırı şekilde kar başlamıştır. Şuanda yerimde duramıyorum aşırı derecede üşüyoruz. Kar olmadan bizim işimiz olamaz, çiftçilik olmaz. Kar tarlanın yorganıdır” ifadelerini kullandı.



Kar yağışının çiftçiye can suyu olduğunu ifade eden üretici Burhanettin Öztürk, “Kar yağışının tarıma çok faydası var, daha yağarsa da gübre için faydası var. Şimdilik gübre atmayacağız, gübre gibi faydası oldu. Bunun devamını bekliyoruz. Karın yağması çiftçiye can suyu, ileri doğru 1,2 defa daha yağarsa daha güzel olacak yani” şeklinde konuştu.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 3 derece ölçüldüğü Edirne’nin Balkan köylerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

