Edirne'de sınır köylerin beyaz örtüsü havadan görüntülendi Kar yağışına en çok onlar sevindi Edirne’nin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de sınır köylerin beyaz örtüsü havadan görüntülendi Kar yağışına en çok onlar sevindi Edirne’nin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

İHA

Edirne'de sınır köylerin beyaz örtüsü havadan görüntülendi Kar yağışına en çok onlar sevindi Edirne’nin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yollar ve ağaçlık alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından beklenen kar Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde ara ara etkisini artırmasıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt, Vaysal ve Hamzabeyli köyleri beyaza bürüdü. Drone ile havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar ve ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlardan Hakkı Özden kar yağdığı için mutlu olduğunu belirterek, “Dün akşam saat 910 civarı yağmaya başladı. Geceden beri etkili oluyor kar yağışı. Uzun zamandır görmüyoruz. Şuanda güzel bereketlidir. Güzel yağıyor, mutluyuz, sevinçliyiz. Hem işimizi yapıyoruz hem de kar yağıyor. Trakya’nın en yüksek kesimleri burası ve ilk başta her sene buradan başlıyor. Bazen taksiler kalıyor. Gündüz hava sıcaklığı eksi 4, gece eksi 8,9,10 hatta 11’e kadar çıkıyor” dedi. Çiftçi Nazım Özkan, kar yağışının başladığını ve karın tarlaların yorganı olduğunu vurgulayarak, “Aşırı şekilde kar başlamıştır. Şuanda yerimde duramıyorum aşırı derecede üşüyoruz. Kar olmadan bizim işimiz olamaz, çiftçilik olmaz. Kar tarlanın yorganıdır” ifadelerini kullandı.

Kar yağışının çiftçiye can suyu olduğunu ifade eden üretici Burhanettin Öztürk, “Kar yağışının tarıma çok faydası var, daha yağarsa da gübre için faydası var. Şimdilik gübre atmayacağız, gübre gibi faydası oldu. Bunun devamını bekliyoruz. Karın yağması çiftçiye can suyu, ileri doğru 1,2 defa daha yağarsa daha güzel olacak yani” şeklinde konuştu.
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 3 derece ölçüldüğü Edirne’nin Balkan köylerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastaneye koştu
YEREL HABERLER Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar ...
Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
Keşan’da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Keşan’da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik ...
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık"
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı ...
Edirne’de tava ciğeri fiyatı 43 lira oldu 200 gram 2 lira, 250 ekmek gram 2 buçuk lira oldu
YEREL HABERLER Edirne’de tava ciğeri fiyatı 43 lira oldu 200 gram 2 ...
Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu
YEREL HABERLER Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona virüs korkusuyla aspirin alıyorlar
YEREL HABERLER Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona ...
Kapıkule'de 13 milyon liralık operasyon: Yangın tüpüne 13 kilo eroin sakladılar
YEREL HABERLER Kapıkule'de 13 milyon liralık operasyon: Yangın ...
Ağız ve diş sağlığı topluluğundan “ADİT Kampüste-Ağız Taraması Günleri” projesi İpsala Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenciler ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığı topluluğundan “ADİT Kampüste-Ağız ...
Uluslararası minikler turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası minikler turnuvası yapıldı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Bu okul hem çevreci hem de hayvan sever Bu okulda hem geri dönüşüme dikkat çekiliyor hem de kuşların aç kalması engelleniyor
YEREL HABERLER Bu okul hem çevreci hem de hayvan sever Bu okulda hem ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğu Tır şoförü: "Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar"
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır ...
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı Meriç ve Tunca Nehri'nin debileri yükseldi, çöpler kayboldu
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı Meriç ve Tunca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.