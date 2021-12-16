

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı´nın başkanlığını yaptığı Trakya Kültür ve Sanat Vakfı'nın (TRAKSEV) organize ettiği 'Balkan Müzik Festivali', Edirne Büyük Sinagogu'nda başladı.

Kentte ilki 2018 yılında gerçekleştirilen, geçen yıl koronavirüs nedeniyle yapılamayan 3'üncü Balkan Müzik Festivali, Edirne Büyük Sinagogu´nda ressam Şaban Tuncer´in 'Yerden Göğe' adlı sergisiyle başladı. Serginin açılışına Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, TRAKSEV Başkanı, ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, festivalin Edirne´nin kültür ve sanat hayatına güç kattığını dile getirdi. Güler, "Edirne'yi kültür- sanat ve sportif etkinliklerin merkezi yapma yolunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yerel yönetimlerimizle çok ciddi projeler üretiyoruz. Bu konuda bize destek sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum başta Edirne halkı olmak üzere. Serkan Çağrı da sanatını toplum için ortaya koyan bir sanatçımız" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Serkan Çağrı´nın Edirne´nin yetiştirdiği çok değerli bir sanatçı olduğunu ifade etti. Gürkan, kentte tüm kurumların sanatı geliştirmek için çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Serkan Çağrı ise vakıf olarak müziğe ve sanata katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Çağrı, festivalin güzel geçmesi temennisinde bulunurken, Edirne ve Balkanların kültür ve sanatını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Serginin açılışının gerçekleştirildiği etkinlikte, daha sonra caz sanatçısı Anıl Şallıel & 166 Days Balkan Jazz Project konseri düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı konseri izleyenler, yaklaşık 1 saat boyunca müziklerle doyasıya eğlendi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-12-16 22:34:10



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