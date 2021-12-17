Edirne’de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi

İHA

Edirne’de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi

Edirne'de, Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının emlak alanına yatırım yapmasından dolayı konut satışları geçen yıla göre yüzde 50 arttı.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Bulgar ve Yunanların emlak alanına yatırımlar yaptığını dile getirerek, geçen yıla göre satışların yüzde 50 oranında arttığını ifade etti. 2021 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini söyleyen Çeker, kur farklarından dolayı Yunan ve Bulgarların Trakya’dan konut ve arsa satın aldığını belirtti. Çeker, “2021 yılı pandemi dolayısıyla sıkıntılı geçti. Kış aylarında kiralık yerler pek hareketli olmaz. Onların da fiyatları uygun değil. 1+1 evlerin fiyatlarının en düşüğü bin 300 liradan başlıyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz kendi mesleğimiz için söylüyorum, arsalarda olsun, arazilerde olsun dolara endeksi gibi gitmeye başladı. Fiyatlar yükseldi ama bunun yanı sıra satışlarda da zayıflama var. Bir de yabancı vatandaşlarımız var. Onların paraları değerli olduğu için, Yunanistan vatandaşlarına iyi satış yapıyoruz. Bulgaristan'dan gelen müşterimiz var. Onlarda biraz sıkıntılı bir durum var. Daha önceden alınan sınır şehirleri arasında mesafe kuralına göre Edirne ve Kırklareli'nde direkt olarak konut alımı yapılamıyor. Bu mesafede ortalama 200 kilometrelik bir alanı kapsıyor sınır şehirleri için. Ama Tekirdağ'dan ve Çorlu'dan alabiliyorlar. İnşallah düzelecek diyoruz ama bu kış biraz sıkıntılı geçecek gibi duruyor” şeklinde konuştu.

“Metrekare birim fiyatı 7 bin liradan fazlaya geldi”
Arsa ve konut fiyatlarında artış olduğunu belirten Çeker, 2+1 dairelerin metrekare birim fiyatının yaklaşık 7 bin lirayı bulduğunu söyleyerek, “Bulgar vatandaşlar olmasa Edirne'de bizim vatandaşlarımız alışveriş yapacak durumda değil. Marketlerde sürekli fiyatlar değişiyor. Konutlarda da aynı şekilde, biz metrekarelik bir daireyi maliyetleri ile birlikte metrekaresini 4 bin Türk lirasına geliyordu. 2+1 bir eve en lüksüne 500 bin Türk lirası diyorduk. Geçen gün bir daire satışı yaptık. 2+1 daireyi pazarlık payı ile birlikte 750 bin Türk lirasına sattık. Yani 45 bin lira dediğimiz metrekare birim fiyatı 7 bin liradan fazlaya geldi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Trakya Proje Öğreniyor’ projesi hibe almaya hak kazandı Bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirilecek
YEREL HABERLER ‘Trakya Proje Öğreniyor’ projesi hibe almaya hak ...
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele: Donmak üzereyken bulundular Önce dövdüler sonra değerli eşyalarını alıp Türkiye’ye gönderdiler
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele: ...
Balkan Müzik Festivali, Edirne Büyük Sinagogu'nda başladı
YEREL HABERLER Balkan Müzik Festivali, Edirne Büyük Sinagogu'nda ...
Balkan Müzik Festivali, Edirne Büyük Sinagogu'nda başladı
YEREL HABERLER Balkan Müzik Festivali, Edirne Büyük Sinagogu'nda ...
Edirne'de sınır köylerin beyaz örtüsü havadan görüntülendi Kar yağışına en çok onlar sevindi Edirne’nin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı
YEREL HABERLER Edirne'de sınır köylerin beyaz örtüsü havadan ...
Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastaneye koştu
YEREL HABERLER Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar ...
Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak
Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
Keşan’da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Keşan’da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik ...
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık"
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı ...
Edirne’de tava ciğeri fiyatı 43 lira oldu 200 gram 2 lira, 250 ekmek gram 2 buçuk lira oldu
YEREL HABERLER Edirne’de tava ciğeri fiyatı 43 lira oldu 200 gram 2 ...
Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu
YEREL HABERLER Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona virüs korkusuyla aspirin alıyorlar
YEREL HABERLER Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den alıyorlar Korona ...
Kapıkule'de 13 milyon liralık operasyon: Yangın tüpüne 13 kilo eroin sakladılar
YEREL HABERLER Kapıkule'de 13 milyon liralık operasyon: Yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.