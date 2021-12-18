Trakya´da vaka artışı; Edirne ilk sırada

EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs tablosuna göre Edirne, nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan il oldu. Trakya illerinden Tekirdağ, vaka artışında 3´üncü, Kırklareli ise 6´ncı sırada yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4-10 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Edirne´nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95´e, Tekirdağ´ın 336,43 olan vaka sayısı 358,63'e, Kırklareli´nin 456,13 olan vaka sayısı ise 467,747'ye yükseldi. Edirne nüfusa oranla vaka sayısı artan 1'inci il olurken, Tekirdağ 3'üncü, Kırklareli ise 6´ncı il oldu. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.
Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 84,4 ile 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 82,0, Edirne'de de yüzde 82,4 oldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE
2021-12-18 17:24:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.