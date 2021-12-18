Edirne’de 3. Balkan Müzik Festivali Festivalde şarkıcı Öykü Gürman konser verdi

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Edirne’de 3. Balkan Müzik Festivali’nde şarkıcı Öykü Gürman sahne alarak, sevenlerine beğenilen şarkılarını seslendirdi.

Edirne’de 3. Balkan Müzik Festivali kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sanatçı Öykü Gürman konser verdi. Yoğun ilgi gösterilen konserde korona virüsü tedbirleri kapsamında müzikseverler HES kodu kontrolünün ardından konser alanına girdi. Öykü Gürman şarkılarını seslendirdiği konserde yoğun katılım gösteren müzik severlerine teşekkür etti. Yoğun katılım nedeniyle konser alanına giremeyen müzik severler dev ekrandan konseri takip etti.

Konsere, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Süleyman Lale, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan festival, yarın Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konserleriyle sona bulacak.

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