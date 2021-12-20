Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü üzüntüyle izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü üzüntüyle izledi

DHA

Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü üzüntüyle izledi


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Bulgaristan plakalı hafif ticari araç, kent girişinde alev aldı. Araçtan kendisini kurtaran sürücü Dimitar Georgiev Yordanov, alevleri üzüntüyle seyretti.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak, Edirne kent merkezine gelen Dimitar Georgiev Yordanov, kullandığı CH 5264 BA plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıktığını fark edince kenara çekip, sürücülerden yardım istedi. Çevredekiler hem araçtaki yangına müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, polis de güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Dimitar Georgiev Yordanov, aracının yanmasını üzüntüyle izledi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, daha sonra kontrollü kapatılan yolu ulaşıma yeniden açtı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-12-20 15:38:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü üzüntüyle izledi
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü ...
Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü üzüntüyle izledi
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü ...
“Balkanlarda Osmanlı İzleri” sergisinin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Balkanlarda Osmanlı İzleri” sergisinin açılışı ...
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı, Balkan Müzik Festivali'nde coşturdu
YEREL HABERLER Candan Erçetin ve Serkan Çağrı, Balkan Müzik ...
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı, Balkan Müzik Festivali'nde coşturdu
YEREL HABERLER Candan Erçetin ve Serkan Çağrı, Balkan Müzik ...
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali renkli ...
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu Edirne sınırında 35 kilometrelik tır kuyruğu drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat ...
Edirne’de 3. Balkan Müzik Festivali Festivalde şarkıcı Öykü Gürman konser verdi
YEREL HABERLER Edirne’de 3. Balkan Müzik Festivali Festivalde ...
Trakya´da vaka artışı; Edirne ilk sırada
YEREL HABERLER Trakya´da vaka artışı; Edirne ilk sırada
Edirne Bulgar AVM'sine döndü Bulgarlar yılbaşı alışverişi için Edirne’ye akın ediyor Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapısında Bulgar yoğunluğu
YEREL HABERLER Edirne Bulgar AVM'sine döndü Bulgarlar yılbaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.