Esnaf tekrar kapanmaktan, vatandaşlar ise vaka artışlarından korkuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 410 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka haritasını açıklamasının ardından Edirne'nin vaka oranı en çok artan iller arasında ilk sırada yer alması kent esnafını tekrar kapanma yaşanması, vatandaşı ise hastalığın yayılma riskinin artması konusunda endişelendiriyor.

Edirne'nin en işlek ve kalabalık noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde en çok da gençlerin maske takmadığı dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 410 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıklamasının ardından Edirne'nin en çok artış yaşanan iller arasında ilk sırada olduğu görüldü. Bu durum geçtiğimiz yıl salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar yaşanabileceği düşüncesine kapılan esnafı düşündürürken, vatandaşları ise Türkiye'de de görülen Omicron varyantı ve Covid19 salgınının yayılma riskinin artmasına karşı korkutuyor.

Türkiye geneline bakıldığında Edirne’nin vaka artışında ilk sırada olmasının çok üzücü olduğunu belirten esnaf Rahmi Cömert, bu durum karşısında Edirne halkının daha temkinli olması ve kurallara uyuma daha çok özen göstermesi gerektiğinin bir kez daha görüldüğünü ifade etti.



"Esnaf olarak bir daha kapanma yaşamak istemiyoruz"

Esnaf olarak tüm Edirnelilere maske, mesafe ve hijyene uyum çağrısında bulunan Cömert, "Hem esnaf arkadaşlar hem de vatandaşlar maske, mesafe ve hijyene uyumu ihmal etmesinler. Esnaf olarak bir daha kapanma yaşamak istemiyoruz. Böyle bir şey düşünmek bile istemiyoruz. Esnaf zaten zor ayakta duruyor böyle bir şey olursa kötü olur. O açıdan esnafın da kurallara uyuma dikkat etmesi lazım. Her gelen müşteriyi uyarması gerekir. Çok fazla maskesiz dolaşan var. Aslında aynı zamanda aşılama oranı da yüksek olan illerden birisiyiz. Ama buna güvenmesinler aşı olanlar da bu illete yakalanıyor. Bunu nasıl olduğunu ve nereden geldiğini kimse bilmiyor. O açıdan bundan sonra daha fazla dikkat etmeliyiz” diye konuştu.



"Kendimizi ne kadar korursak karşımızdakini de o kadar korumuş oluruz"

Herkesin salgın tedbirlerine uyması gerektiğine değinen vatandaşlardan Musa Aslanov, "Vakalar yeniden artışa geçti. Salgından önce de grip salgını olduğuna göre bu da onun gibi bir durum. Herkes aşısını yaptırmalı. Ben 3 doz aşı oldum. Aşı olarak ve tedbirlere uyarak bu hastalığa yakalanmaktan korunabiliriz. Herkesi özellikle kapalı alanlarda maskesiz gezmemeye özen göstermesi için çağrıda bulunuyorum. Kendimizi ne kadar korursak karşımızdakini de o kadar korumuş oluruz. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi düşünmeliyiz” dedi.



"Dükkanıma maske takmayan kimseyi almıyorum"

Vatandaşların ve esnafın salgın tedbirlerine uyum konusunda daha hassas davranması gerektiğine vurgu yapan Edirneli esnaf Esat Güven, "Biz iş yerimizde hiç kimse ile maskesiz muhatap olmuyoruz. Özellikle dışarıdan gelen Bulgar müşterilerimizi de maske konusunda uyarıyoruz. Ben dükkanıma maske takmayan kimseyi almıyorum. Kurallar neyse geçerli. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamak ve kapanmak istemiyoruz. O yüzden herkesin üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Biz kurallara uyuyoruz herkesin de buna uymasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Dünya genelinde bu hastalığın tek çaresi aşı ise bunun tersini düşünmek sıra dışı bir şey olur" şeklinde konuştu.



"Daha önce hiçbir vakamız yoktu, şimdi ilk sıradayız"

Edirne’nin birçok bölümünde maskesiz gezen vatandaşlar olduğunu söyleyen vatandaşlardan Şükran Çetin, "Özellikle Bulgaristan’dan alışverişe gelen turistlerin çoğunun maske takmadığını görüyorum. Bu turistler toplu halde gelip toplum içinde alışveriş yaparken hiç birisinde maske görmüyorum. Bunun halkımıza verdiği zararı herkes görmeli. Daha önce maske takmayanlara cezalar kesiliyordu. Şimdi gerekirse maske takmayanlara yine ceza yazılmalı. Maskenin yanı sıra mesafe de korunmuyor. Bu durum Edirne’mize çok büyük zarar getirdi. Daha önce hiçbir vakamız yoktu. Şimdi ilk 10’a girdik. Herkes kurallara uysun mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve aşımızı olalım. Bir an önce herkes aşı olsun. Aşı olmazsak bu illetten kurtulamayız. Herkes üzerine düşeni yaparsa hastalıktan kurtulmak da o kadar kolay olur” ifadelerini kullandı.

Açıklanan haritada Edirne vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli ise altıncı sırada yer alıyor.

