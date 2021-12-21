Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, rayda yürüyen H.L. (81), çimento yüklü trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 makinist, gözaltına alındı.

Kaza, Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren, iddiaya göre, rayda yürüyen H.L.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir yolu kenarına savrulan H.L., ağır yaralandı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren de güçlükle durdurulurken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. H.L., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 makinisti ise gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-12-21 15:20:29



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