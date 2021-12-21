FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Esetçe beldesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A.'yı yakalayarak, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-12-21 16:06:07
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