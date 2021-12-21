Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)-EDİRNE´nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.,tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Ç., İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-12-21 16:23:24



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