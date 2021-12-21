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Edirne'de 18 bin 742 metrelik 'Atatürk Bulvarı' açıldı; başkan 'Türkiye'nin en uzunu' dedi

DHA

Edirne'de 18 bin 742 metrelik 'Atatürk Bulvarı' açıldı; başkan 'Türkiye'nin en uzunu' dedi


Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün Edirne´ye gelişinin 91'inci yıl dönümü kapsamında, kentin ana caddelerini içine alan 18 bin 742 metre uzunluğundaki 'Atatürk Bulvarı' törenle açıldı. 
Talatpaşa Caddesi'ndeki Otoban köprüsünden başlayarak yeni Kırklareli Kavşağı´na kadar olan kısmı kapsayan toplam 18 bin 742 metre uzunluğundaki yola 'Atatürk Bulvarı' adı verildi. Eski Camii önünde gerçekleştirilen törene Vali Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler katıldı. 
Törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 21 Aralık tarihinin Edirne için çok önemli ve tarihi bir gün olduğuna vurgu yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün Cumhurbaşkanı olarak Edirne´ye gelişinin ama bir daha da hiç gitmeyişinin 91'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Gürkan, "Bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin kurtarıcısı Ulu Önderimizi sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Kuşkusuz Atatürk, sadece Türk milletine değil, bütün dünya milletlerine, mazlum milletlere de örnek olmuş bir lider. Ölümünün üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen değeri ve zaman geçtikçe önemi, dünya ve insanlık tarihi için yaptıkları ve söyledikleri daha çok anlaşılıyor, daha da çok kıymetleniyor" dedi.
Yıllardır farklı bölümlerinin Talatpaşa Asfaltı, Londra Asfaltı, E-5 olarak bilindiği kentteki ana caddenin Atatürk´ün Edirne´ye gelişinin yıl dönümünde bütünüyle bir Atatürk Bulvarı olmasını arzu etiklerini belirten Gürkan, "Bu düşüncemizi Sayın Valimiz Ekrem Canalp´e arz ettim. O da büyük bir mutluluk ve onurla bu kararı onaylayacaklarını söylediler. Belediye meclisimizdeki bütün partilerin gönülden oybirliğiyle bu kararı aldık. Sayın Valimiz, kararın valiliğe iletildiği gün bu meclis kararını onaylayarak, bir tarihe imza attılar. Bu anlamda da kendilerine Edirne halkı olarak teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte otoban köprüsünden başlayarak, TED Koleji´nin yeni Kırklareli kavşağının oraya kadar ve toplamı 18 bin 742 metre olan ve bana göre ben bu konularda biraz iddiayı severim, Türkiye´nin en uzun Atatürk Bulvarı´nın bugün açılışını yapıyoruz. Dünya var oldukça Türk milleti de var olacak; Türk milleti var oldukça Atatürk´ün ismi sonsuza kadar yaşayacak. Bir kez daha Ulu Gazi´ye, kurtarıcımıza Edirne´ye hoş geldin ama hiç gitmedin diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.
Vali Ekrem Canalp de Atatürk Bulvarı´nın Edirne´ye hayırlı olmasını diledi. Canalp, "Edirne Belediye meclisimiz, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan´ın önderliğinde harikulade bir karar aldı. Edirne´yi boydan boya geçen bulvarın adı bundan sonra Atatürk Bulvarı´dır. Bundan sonra gelecek nesiller de bu bulvarın adını farklı farklı isimlerle değil, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ismiyle anacaklardır. Edirnemize de hepimize de hayırlı, uğur olun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-12-21 16:10:36

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