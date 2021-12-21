Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı

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Edirne’nin İpsala ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ'den ihraç edilmiş eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İpsala’dan Yunanistan'a kaçma hazırlığı içerisinde olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, meslekten ihraç edilmiş eski yüzbaşı ve üsteğmen, Esetçe beldesi yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı. FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A. daha sonra gözaltına alınarak, ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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