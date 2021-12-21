Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Zehir2 operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-12-21 18:31:17



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