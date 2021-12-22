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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91´inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

DHA

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91´inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91´inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Koray Avcı verdiği konserde Edirnelileri coşturdu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık 1930'da Edirne´ye gelişinin 91´inci yıl dönümü dolayısıyla Edirne Belediyesi tarafından kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin finali ise trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´nde Koray Avcı konseri ile yapıldı. Avcı'yı izlemek için gelen binlerce Edirneli caddeyi doldurdu. Avcı, dondurucu soğuğa rağmen sevilen şarkılarıyla kendini dinleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Konserin sonunda seyircileri selamlayan Koray Avcı´ya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sahneye çıkarak teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-12-22 00:08:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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