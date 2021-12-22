Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

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Edirne’de yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen "Zehir2" operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir2" operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 4 ayrı adreste arama yapıldı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, konu hakkında soruşturma başlatıldı.

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