Soğuktan ölmek üzere olan at için seferber oldular

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi girişinde donmak üzere olan sahipsiz at Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ekipleri ile veteriner hekim Uluç Erkan'ın ortaklaşa çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından hayata döndürülen at, gerekli bakımları yapılması için bölgedeki bir çiftliğe götürüldü.

Edirne'de, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi girişinde soğuk nedeniyle bitkin düşen, yerde baygın halde atı fark eden bölgede görevli bekçi yetkililere ulaşıp durumu bildirdi. Bu sırada bölgeye gelen vatandaşlar da ata masaj yaparak ısıtmaya çalıştı. Durumun bildirildiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve gönüllü olarak bölgeye gelen veteriner hekim Uluç Erkan, atı hayata döndürmek için büyük çaba harcadı. Ekipler, küçük bir seyyar klinik kurup üzerine battaniye örttükleri ata yaklaşık 2 boyunca müdahale ederek, hayata döndürdü. At, daha sonra gerekli bakımı yapılmak üzere bölgedeki bir çiftliğe götürüldü. Veterinerler, atın günlerce bölgede bağlı olarak gece eksi 4 derecelere düşen soğuk havada kaldığını ve bu yüzden donmak üzere olduğunu söyledi. Yapılan incelemede de atın sahipsiz olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-12-22 11:38:33



