Sınırda donarak öldüğü değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'de, çeltik tarlası yakınında donarak ölen yabancı uyruklu kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesi yakınlarında, çeltik tarlası yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin donarak öldüğünü belirledi. Yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye ait olduğu üzerinde durulan ceset, yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-12-22 12:00:38



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