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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye şampiyonu oldu

DHA

Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye şampiyonu oldu


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için yüzme sporuna başlayan Beyza Işık (12), Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında 200 metre kelebek kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Işık, yüzme sporunda milli formayı giymeyi hayal ediyor.
Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık'ı ailesi, 6 yıl önce su korkusunu yenmesi için kursa yazdırdı. Yaz tatillerinde tek başına suya giremeyen Işık'ın yeteneği ise korkusunu yenmek için gittiği kursta fark edildi. Eğitmenleri aracılığıyla yüzmede kendini geliştiren Işık, yurt içinde katıldığı yarışmalarda dereceler aldı. Işık son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de gerçekleştirilen Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında 200 metre kelebek kategorisinde Türkiye birincisi oldu.
'AMACIM KORKUMU YENMEKTİ'
Yüzmenin kendisi için önemine dikkat çeken Işık, "Yüzmeye, su korkumu yenmek amacıyla başladım. Yaz tatiline gittiğimizde denize ve havuza yalnız girebilmek istiyordum, o nedenle başladım. Hiçbir hedefim yoktu, sadece öğrenip kendi başıma yüzebilmek istiyordum. Fakat ilk başta çok korkmama rağmen suyu ve yüzmeyi çok sevdim. Şu anda da yüzmeyi öğrendiğim ve bu seviyeye geldiğim için çok mutluyum" dedi.
'BİRİNCİ OLMAK ÇOK GÜZEL'
Edirne'de yüzme sporundaki başarılarını anlatan Işık, "25 metrelik havuzda başladım yüzmeye. Daha sonra kulüple spor yapmaya başladım. Birçok madalyalı yarışa katıldım. Bunların çoğunda altın madalya aldım. Kasım ayında İstanbul'da bir bölge şampiyonası vardı. Orada derecemi yapıp Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandım. Edirne'de 3 gün boyunca Türkiye Şampiyonası yapıldı. Orada 200 metre kelebek yüzmede 2 dakika 31 saniye ile Türkiye birincisi oldum, çok mutluyum. 33 ilden 143 kulüp vardı. Gerçekten çok kalabalıktı. Yürümeye yer yoktu. Böyle bir ortamda birinci olmak çok güzeldi" diye konuştu.
'AMACIM MİLLİ TAKIMA GİRİP BAYRAĞIMIZI GÖKLERE ÇIKARMAK'
Hedefini de paylaşan Işık, "Nisan'da Mersin'de milli takım seçmeleri var. Oradaki seçmelerde milli takıma girip Edirne'ye dönmeyi hedefliyorum. Yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum" dedi.
'ÖZVERİ GÖSTERİYORLAR'
EYEM Spor Kulübü Antrenörü Onur Kaplan da sporcuların emeğine dikkat çekerek, "Bu sürece gelirken büyük bir özveri gösteriyoruz çocuklarla. Sabah 5'te gelip 7'de antrenmandan çıkıyorlar. Okula gidiyorlar, okuldan sonra tekrar 5'te antrenmana geliyorlar, 7'de sudan çıkıyorlar ve her gün her antrenmandan sonra, 1 saat de antrenman yapıyorlar. Yüzme yorucu bir spor, çocuklarımız buraya isteyerek geliyorlar. Onların önünde, onlara örnek olarak büyük ablaları, ağabeyleri var. İçlerinde Türkiye rekoru kıran milli takım sporcuları var. Onların bu ağabey ve ablalarını görmesi daha çok teşvik edici oluyor" dedi.
'10 YILLIK SÜRECİN MEYVELERİ'
Sudan korkan çocuklara su sporunu sevdirmek için çeşitli formatta dersler yaptıklarını belirten Kaplan, "Genel olarak havuza geldiklerinde su korkuları oluyor. Biz onlara oyun formatında dersler yaparak öğretiyoruz yüzmeyi. Onlara baloncuk yaptırıyoruz, suda yıldız yaptırıyoruz, bu tarz hareketlerle onları suya alıştırıyoruz. Bu sürece bir anda gelinmiyor. 10 yıllık bir sürecin meyveleri oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-12-22 12:03:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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