Trakya Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerle toplantı

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile Trakya Üniversitesi'nde okuyan uluslararası öğrenciler arasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, makamında ziyaret edildi.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler tarafından kurulan çeşitli dernek ve birlik başkanları, öğrenci temsilcileri ile Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Selim Akça’nın katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç, uluslararası öğrenci organizasyonu ile ilgili geleceğe yönelik oluşturdukları planlar hakkında bilgi verirken, temsilciler ve dernek başkanları da çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptılar.

Toplantının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Selim Akça ve öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette tüm öğrencilerle tek tek tanışan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizleri burada yetiştirip donanımlı bireyler olarak dünyanın çeşitli yerlerine uğurluyoruz. Gittiğiniz yerlere dilimizi, kültürümüzü götürüyorsunuz. Bu bizim için dünyalara bedel. Maddi ve manevi imkânlarımızla her zaman yanınızdayız” dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette eğitim yaşamını da öğrencilerle paylaşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilere derslerini ihmal etmemeleri ve bol bol kitap okuyup kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz konuşmasında, uluslararası öğrencilerin sorun yaşadığı sağlık alanı ile ilgili olarak yapılan çalışmaları anlattı. Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerin bütçesine uygun bir sağlık sigortası için çaba gösterdiklerini ifade eden Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, yapılan çalışmaların sonunda bu sorunun çözüleceğini belirtti.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da uluslararası öğrenciler için kendi birimleri nezdinde atılan adımları ve üniversite ile yapılan iş birliklerini aktardı. Aşılıoğlu, Türkiye’nin uluslararası öğrenci ve düzensiz göç konusunda en önemli noktasında çalıştıklarını ve bununla da gurur duyduklarını ifade etti.

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