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Keşan'da 150 polisle asayiş uygulaması: 7 gözaltı Keşan’da dedektör köpeği destekli genel asayiş uygulaması

İHA

Keşan'da 150 polisle asayiş uygulaması: 7 gözaltı Keşan’da dedektör köpeği destekli genel asayiş uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. 150 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katıldığı çalışmalarda aranması olan 7 şahıs yakalandı.
Keşan'da huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla uygulama yapıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet personeli ve narkotik dedektör köpeği Konga'nın da destek verdiği uygulamalarda koordineli bir şekilde uygulamalar denetimler yapıldı. 150 personel ile birlikte sabit ve seyir halindeki noktalar ile, metruk ve şüpheli görülen binalar içinde ekipler çalışmalar yürütürken, uygulamaya katılan dedektör köpeği Konga ise koklamadığı nokta bırakmadı.
Görevli personel eşliğinde bina çatılarına dahi çıkan dedektör köpeği Konga tarama çalışmalarına devam ederken, diğer ekipler ise mahalle araları ve çarşı merkezinde uygulamalara devam etti.
Faaliyetler neticesinde 796 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu sırada haklarında yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalanırken, A.K. ve E.G isimli iki kişi cezaevine gönderildi. Ayrınca askerlik yoklama kaçağı olan bir şahıs ile birlikte başka bir kişinin de üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 150 araç ve sürücüsü denetlendi. Sorgusu yapılan 2 motosikletin ruhsatsız olduğu tespit edilerek bağlanırken, 14 araç sürücüsüne ise çeşitli maddelerden toplam 12 bin 192 TL cezai işlem uygulandı. Bu sırada denetlenen 15 iş yerinde 2'si ruhsatsız olduğu tespit edilerek tutanak düzenlendi.
Yetkililer bir süredir devam etmekte olan uygulamaların halkın huzur ve güven duygusunun takviye edilmesi, suç işleme niyetinde olanların caydırılması amacıyla, daha güvenli bir asayiş ve trafik ortamı oluşturmaya yönelik sık sık tekrarlanacağını belirtti.

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