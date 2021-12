Selimiye’de Horasan harcı kullanılacak Selimiye Camii geçmiş yıllardan kalan çimento sıvalardan arındırılacak

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii’nde geçtiğimiz haftalarda kapsamlı olarak başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılacak.

Selimiye Camii’nde 40 ay sürmesi planlanan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu süreçte gelen ziyaretçiler yapılan yenilemeleri gözlemleyebilecek. Selimiye Camii’ndeki restorasyon çalışmalarının tarihi yapının aslına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, ana kubbedeki mevcut kurşun örtü, diğer kubbelerdeki ve şadırvanlı avluda bulunan kubbelerin kurşunlarının tamamen kaldırılacağını belirtti.



“Restorasyon boyunca caminin her alanına dokunulacak”

Çalışmaların sağlıklı şekilde devam edebilmesi için yüzden fazla işçi ve ustanın çalışacağı alana şantiye kurulduğunu aktaran Güneren, restorasyon boyunca caminin her alanına dokunulacağına değindi.

Cami avlusunda gerekli kapamaların yapıldığını ve önümüzdeki günlerde iskelelerin kurulmaya başlanacağını duyuran Güneren, kubbelerin statik durumlarının da inceleneceğini ifade etti. Osmanlı cami mimarisinin en geniş açıklıklı ve en büyük kubbesinin Selimiye Camii’nde bulunduğunu hatırlatan Güneren, ana kubbe ve diğer kubbelerdeki çalışmalara ilk olarak statik durum incelemesiyle başlanacağını dile getirdi.

Alt kısımda çatlak ya da statik bir sıkıntı olup olmadığına da bakılacağını söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, “Daha sonra kurşunlar tamamen yenilenecek. Ayrıca iç tarafta ana kubbenin kalem işlerinin sıvasının çimento sıva olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce kubbeyi içten çimentodan arındıracağız. Raspa çalışmaları sonrasında çimento sıvanın altında özgün kalem işi var mı onu görmeye çalışacağız. Onu yakalarsak özgün kalem işlerini projelendirip yerine tatbik edeceğiz" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarında Horasan harcı kullanılacağını belirten Güneren, geçmiş yıllarda yapılan onarımlarda kullanılan çimento sıvalardan caminin arındırılacağını belirtti. Restorasyon çalışmalarının caminin aslına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirten Güneren, "Restorasyonlar için bir süre vermek çok doğru değil ancak en azından 4050 yıl dokunulmadan bundan sonra çok sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak mümkün. Bu konularda uzmanlıklar da arttı. Önceden 1970 ve 1980'li yıllarda çimento malzeme kullanılıyordu. Fakat çimentonun eski esere zararı olduğu zamanla anlaşıldı. Şu anda klasik yöntem ve eski Horasan harcıyla yapılıyor uygulamalar ve sıvalar. Doğrusu da bu yöntem. Restorasyon tekniği olarak bu uzmanlık benimsenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

