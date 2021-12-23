Edirne buz tuttu, süs havuzları dondu

Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri, kentteki süs havuzları ve araçların üstü buz tutarken, yollarda oluşan buzlanma sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altındayken, Edirne'de ise dondurucu ve soğuk hava etkili oluyor. Soğuk hava sebebiyle yollarda oluşan buzlanma karşısında harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentin ana arterleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla görev aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyarırken, araçlar ise buzlanma nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.



Süs havuzları görsel şölen yaşattı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Edirne’de kar yağışı etkili olmazken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerindeki birçok süs havuzu ve su birikintilerinin olduğu yerlerdeki buzlanmalar görsel şölen oluşturdu.

Kış mevsimi nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına bırakılan su dolu kapların da buz tuttuğu görüldü.



Nehir kenarları buz pistine döndü

Soğuk hava nedeniyle kentin tarihi Tunca ve Meriç Nehirleri de buz tuttu. Termometrelerin eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle Edirne´nin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca Nehri'nin kenarları ve küçük su göletleri buz pistine döndü.

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